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Kahveci: “Zabıta teşkilatımızı kutluyorum”

Zabıta Teşkilatının 195. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi başkanlığını ziyaret ederek çiçek takdim eden Kahveci, zabıtaların toplumsal hayatın düzene binmesine çok zor şartlarda görev yaptıklarını söyledi.

Kahveci: “Zabıta teşkilatımızı kutluyorum”

Kahveci: “Zabıta teşkilatımızı kutluyorum”

Zabıta Teşkilatının 195. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi başkanlığını ziyaret ederek çiçek takdim eden Kahveci, zabıtaların toplumsal hayatın düzene binmesine çok zor şartlarda görev yaptıklarını söyledi.

03 Eylül 2021 Cuma 10:33
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Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Kahveci yaptığı açıklamada: “ Bu yıl, zabıta teşkilatımızın 195. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Osmanlı döneminde toplumsal ve ekonomik hayatın önemli ve ayrılmaz parçası olan Zabıta teşkilatı, günümüzdeki yasal statüsüyle milletimize hizmet etmeye devam ediyor. Zabıta Memurlarının Yerel Yönetimler Hizmet Kolunda önemli bir görev üstleniyor. Yerel yönetimlerin en çok sıkıntısını çeken teşkilat Zabıta teşkilatıdır. Zabıta Memurlarımız yüzlerce kanunun uygulanmasında belediye bünyesinde çok önemli bir misyon üstleniyor. Örgütlü yapımızla Zabıta Memurlarımızın yaşadığı sorunların çözümü noktasında bugüne kadar birçok adım attık, çözüm ürettik, sıkıntı ve sorunları çözdük. Bugünden sonra da aynı şekilde her türlü sıkıntıda Devletimizin ve Milletimizin hizmetinde en ön safta yer alan Zabıta Memurlarımızın sorunlarına çözüm aramaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ben Zabıta Teşkilatımızın kuruluşunun 195’inci yılını tebrik ediyor ve bu ülkeye daha nice yıllar hayırla hizmet etmesini diliyorum.”

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