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Kazanan Torbalı Ve Halkı Oldu

Yolu insana çıkanların hedefi büyük olur. Bir ilin yada ilçenin mülkü amiri olmak kolay değil. Diyelimki o ile ve ilçeye mülkü idari amiri oldunuz.

Kazanan Torbalı Ve Halkı Oldu

Kazanan Torbalı Ve Halkı Oldu

Yolu insana çıkanların hedefi büyük olur. Bir ilin yada ilçenin mülkü amiri olmak kolay değil. Diyelimki o ile ve ilçeye mülkü idari amiri oldunuz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:48
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Tanımadığınız ve bilmediğiniz bir yerdesiniz. Alışmanız yöre halkını tanımanız, köyünü köylüsünü tanımanızda zaman alır. İzmirin şirin ilçesi Ve Sanayisi ile ünlü olan bu şirin ilçede kaymakamlık yapan sayın Ercan Öter ilçeye geldiği günden beri gönüllerde taht kurmuş ve kurmaya devam ediyor bugün gittim gördüm ve imrendim. Yüzü ve gözleri gülüyordu bizzat tanık oldum. Demekki mutluydu olduğu yerden çünkü huzur bulmuş sayın kaymakam Ercan öter. Kalp ve gönül kapısı açık olursa bir insanın nereli olduğu ve kim olduğunun ne önemi var. Önemli olan İnsanlık değilmi! Herşey önce "İNSAN VE HERŞEY İNSANLIK" İçin diyerek yola çıkanların yolu da hak ve hakkaniyet olur saygı olur, sevgi olur, hoşgörü olur, birlik ve beraberlik olur, güven olur. Bütün bunların olduğu yerdede huzur olur. Bugün İzmirin şirin ilçesi Torbalı yı huzurlu buldum ve gördüm. Yaradılanı seviyorum yaradandan ötürü diyen Yunus Emreye, kim olursan ol yine gel diyen Mevlanaya, Giden gitsin ben dönmem yolumdan dönmem diyen Hacı Bektaşi Veliye selam olsun o zaman. Gönül köprülerini kurmuş kaymakam Ercan Öter. İzmirin şirin ilçesi Torbalı da. Sanayicisinden, tüccarına, köylüsünden şehirlisine, Zengininden fakirine, mazlumundan yetimine kucak açıp hem arkadaş, hem dost, hem baba abi olmuş. İşini severek yapanların yolunda engel olmaz ve kalmaz diyerek her yeni güne önce "İNSAN VE HERŞEY İNSANLIK" İçin diyerek başlayan kaymakam Ercan Öter mutluydu bugün. Kibirden uzak, üstünlük egosundan uzak, makam ve mevki hırsından çok uzak, kalp ve gönül gözü açık bir şekilde görmenin bende bir basın mensubu olarak onur, gurur ve şeref duydum kaymakam Ercan Öter ile.

Bugün Kaymakam Ercan Öter giderken yalnız gitmedim çünkü sanayici ve iş adamı Göktaş Mobilya yönetim kurulu başkanı can dostum Hüseyin Göktaş ile birlikte gittim. Çünkü iyi insanlar iyi insanlarla olacak. Sayın Hüseyin Göktaş yüzlerce insana istihdam saglerken kaymakam Ercan Öter de İzmirin şirin ilçesi Torbalı halkına sevgi dagıtıyordu. İşte bu yüzden bir basın mensubu olarak bana düşen de iki güzel insanı tanıştırmak istedim. Yaklaşık bir saat birlikte "Önce İnsanı, sonra Sanayi ve sanayiciyi daha sonrada Torbalı yı ve halkını konuşup Sohbetleştik". Bu güzel sohbetten çıkan sonuç ise hepimiz mutluyduk. Gittiği ve bulunduğu her türlü ortama güzellik katanların dünyası huzurdur, mutluluktur, saygıdır, sevgidir, hoşgörü dür. Dost Sofrasında Ve Meclisinde Kendine Yer Bulanlara selam olsun. Ne Mutlu önce insan diyerek yola çıkanlara. Bu ülke, Vatan, Toprak ve al kırmızı bayrak için bir çivi üstüne çivi çakıyor ise önünde saygı ile Eğiliyorum. Göktaş Mobilya yönetim kurulu başkanı sayın Hüseyin Göktaş bu ülkeye katma değer kazandırıp yüzlerce insana istihdam sagladığın için sana sonsuz teşekkür ediyorum. Kaymakam Ercan Öter Torbalı ya geldiğin günden beri güler ve tatlı dilinle vicdan ve merhamet duygusu içinde kapını sonuna kadar Halkına kapılarını açıp herkesin takdirini kazandığın ve Torbalı halkının gönlünde taht kurduğun için gönülden gönüle yol var diyerek sıkmadık el ve çalmadık kapı bırakmadın için, dini, dili, ırkı, inancı, rengi ve yaşam felsefesi herne olursa olsun diyerek çıktığın tüm yolların açık ve aydınlık olsun inşallah. Basın mensubu olarak bana düşense helal olsun demek düştü. O zaman HELAL OLSUN, HELAL OLSUN. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

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Kazanan Torbalı Ve Halkı Oldu
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