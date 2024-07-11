Kırklareli’nden Deprem Bölgesine Yardım Seferberliği!

Kırklareli Valiliği, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem için başlatılan "Deprem Bölgesine Kurban Bağışı" kampanyası kapsamında, 209 kişi bağış yaptı.

Kırklareli Valiliği önünde gerçekleşen törende, yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Vali Birol Ekici'nin de katılımıyla gerçekleştirilen törende, Kırklareli halkının duyarlılığı ve yardımseverliği vurgulandı.

Yapılan yardım kampanyasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mustafa Güçlü, her zaman yanlarında olan başta Kırklareli Valisi Birol Ekici ve emeği geçen herkese teşekkür etti.