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Kırklareli’nden Deprem Bölgesine Yardım Seferberliği!

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde ağır hasar olan bölgeler için Kırklareli Valiliği yardım seferberliği başlattı.

Kırklareli’nden Deprem Bölgesine Yardım Seferberliği!

Kırklareli’nden Deprem Bölgesine Yardım Seferberliği!

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde ağır hasar olan bölgeler için Kırklareli Valiliği yardım seferberliği başlattı.

11 Temmuz 2024 Perşembe 09:12

Kırklareli Valiliği, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem için başlatılan "Deprem Bölgesine Kurban Bağışı" kampanyası kapsamında, 209 kişi bağış yaptı.

Kırklareli Valiliği önünde gerçekleşen törende, yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Vali Birol Ekici'nin de katılımıyla gerçekleştirilen törende, Kırklareli halkının duyarlılığı ve yardımseverliği vurgulandı.

Yapılan yardım kampanyasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mustafa Güçlü, her zaman yanlarında olan başta Kırklareli Valisi Birol Ekici ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Kırklareli’nden Deprem Bölgesine Yardım Seferberliği!
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