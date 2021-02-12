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MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcıdan 12 Şubat Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcıdan 12 Şubat Mesajı

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcıdan 12 Şubat Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

12 Şubat 2021 Cuma 12:06
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Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı mesajında şunları ifade etti:

“Kahramanmaraş, Sütçü İmam’ın başlatmış olduğu mücadele ile birlikte kendi kendini kurtaran, kendi bağımsızlığını kazanan ender bir şehirdir. Bunun neticesinde kahramanlık unvanını almış aynı zamanda İstiklal Madalyası şehrimize kazandırılmıştır. Bu mücadele uğruna atalarımız sayısız şehit vermiş, üstünde yaşadığımız toprakları kanlarıyla sulamışlardır.

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen bu hadise Türk Kurtuluş Savaşına da kıvılcım olmuştur. Burada yanan özgürlük ateşi tüm yurdu sarmıştır. Kendi kendini kurtaran bir şehrin evlatları olarak, atalarımızın bize bıraktığı bu emanete sahip çıkmalıyız. Etrafımızı saran düşmanlar ve içimizdeki vatan hainlerine bizlerde aynı şuur ve bilinçle mücadele etmeliyiz. Şunu özellikle belirtmek isterim ki Allah bu millete tekrardan bir kurtuluş hareketi yaşatmasın ve ülkemizde düşmanlara karşı herhangi bir fırsatı, bir daha vermesin.

Bu düşüncelerle şehit ve gazilerimize şükranlarımızı sunarak onları rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Kahramanmaraş’ın kahraman evlatlarının 12 Şubat Kurtuluş zaferini en kalbi duygularla tebrik ediyorum.”

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