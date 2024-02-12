Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...
Motorine bir okkalı zam daha geliyor
Motorine bir okkalı zam daha...
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini anlatacak
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini...
Kurtuluş Haftası Etkinlikleri Cuma Günü Başlıyor!
Kurtuluş Haftası Etkinlikleri Cuma Günü...
Kahramanmaraş’ta Kurtuluş’un 104. Yılında çeşitli etkinlikler düzenlenecek
Kahramanmaraş’ta Kurtuluş’un 104. Yılında çeşitli...

MHP İl Başkanı Demiröz;”Maraş demek hürriyet demek, bayrak demek, kahramanlık demektir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, 12 Şubat Kurtuluş Bayramının 104. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı.

MHP İl Başkanı Demiröz;”Maraş demek hürriyet demek, bayrak demek, kahramanlık demektir”

MHP İl Başkanı Demiröz;”Maraş demek hürriyet demek, bayrak demek, kahramanlık demektir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, 12 Şubat Kurtuluş Bayramının 104. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı.

12 Şubat 2024 Pazartesi 12:34

Başkan Demiröz, Türk Kurtuluş savaşının başlangıç noktası olarak Anadolu’ya bağımsızlık için umut ışığı olmuş Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünün haklı gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, “12 Şubat 1920’de tarihin rotası yeniden değişmiş, dâhili ve harici düşmanlara karşı Maraş halkı cansiperane bir mücadelede bulunmuş, Türk’ün esaret zincirlerini nasıl kırdığını bir kez daha tüm cihana göstermiş ve tarihte eşine az rastlanan bir halk mücadelesiyle destan yazmıştır.” Dedi.

“Maraş Halkının kutsiyetinin ayaklar altına alınmasına, bayrağının indirilmesine, hürriyetinin kısıtlanmasına müsamahası yoktur. Maraş demek fedakârlık demek, hürriyet demek, bayrak demek, kahramanlık demektir.” Diyen Başkan Vahit Demiröz, “104 yıl önce 12 Şubat günü Maraş, toprağını soylu bir direniş ve muazzam bir başkaldırıyla tescillemiş, bu toprakları ebediyen mühürlemiştir. İşte bu yüzden Maraş artık ‘Kahraman’ olmuş, bu ünvanı kanının son damlasına kadar hak etmiştir.”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, “12 Şubat bizim bayramımızdır. Bir dirilişin adıdır. 12 Şubat, yerel tarihimizin milli tarihimize ilham olduğu “ya istiklal ya ölüm” ahdinin verildiği gündür. 12 Şubat, geçmişle geleceğin buluşma ve tanışma günüdür.

Bağımsızlığımızı sürdürmek, başı dik insanlar olarak huzur içinde yaşamak, ecdadımızın 104 yıl önce sergilediği kahramanlığı kuşanmakla mümkündür. Şanlı bayrağımızın yurdumuzun üstünde ebediyen dalgalanması, şahadetleri dinin temeli olan ezanların memleket semalarında günün beş vakti inlemesi Kurtuluş Savaşı’ndaki ruh ve inancın muhafazasına bağlıdır.

Kahramanmaraş Halkı, 12 Şubat’ta olduğu gibi bugünde, vatanın kuşatılmasına, kundaklanmasına, karanlığa gömülmesine İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’in “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” dizelerindeki iman ve inançla karşı koyacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle kurtuluş mücadelemizin aziz kahramanların manevi huzurunda saygı ile eğiliyor, şükranla yad ediyor, rahmet ve gururla anıyorum. 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’mız kutlu olsun.”

Anahtar Kelimeler:
MHP İl Başkanı Demiröz;”Maraş Demek Hürriyet DemekBayrak DemekKahramanlık Demektir”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeniden Refah Partisinden miting gibi açılış!
Yeniden Refah Partisinden miting gibi açılış!
Kahramanmaraş’ta Fener Alayı ve Mehteran Konserine Büyük İlgi
Kahramanmaraş’ta Fener Alayı ve Mehteran Konserine Büyük İlgi
İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda Dalgalandı
İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda Dalgalandı
Fırat Görgel, “Türkoğlu’nun, Beyoğlu’nun eksikliklerinin farkındayız ve biran evvel işe koyulacağız”
Fırat Görgel, “Türkoğlu’nun, Beyoğlu’nun eksikliklerinin farkındayız ve biran evvel işe koyulacağız”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber