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Necati Okay “Vatandaşlarımızın Kararı Başımızın Tacıdır”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 31 Mart seçimlerini değerlendirdi. Başkan Okay, vatandaşların iradesini sandığa yansıttığını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın kararı başımızın tacıdır” dedi.

Necati Okay “Vatandaşlarımızın Kararı Başımızın Tacıdır”

Necati Okay “Vatandaşlarımızın Kararı Başımızın Tacıdır”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 31 Mart seçimlerini değerlendirdi. Başkan Okay, vatandaşların iradesini sandığa yansıttığını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın kararı başımızın tacıdır” dedi.

01 Nisan 2024 Pazartesi 19:46

Başkan Okay, 31 Mart seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “2014 mahalli idareler seçimi sonrasında sizlerin desteği, rabbimin izniyle 10 yıllık bir süreci geride bıraktık.Bu süreçte meydana gelen olağanüstü olaylara rağmen, ilçemizi hep birlikte değiştirdik ve dönüştürdük.Sizlerin talep ve istekleri doğrultusunda ilçemize sayısız eser kazandırdık.Bu süre zarfında bıkmadan, yorulmadan, gece, gündüz demeden çalıştık.Yine sizlerin desteği ve duasını talep ederek 2024 seçimlerine girdik.Çıkmış olduğumuz bu yolda tek temennimiz ilçemiz ve kıymetli sakinleri için hayırlısı olmuştur.Pazar günü gerçekleşen demokrasi şöleninde vatandaşlarımızın tercihi farklı bir isim ve partiden yana tecelli etmiştir.Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu teveccühe sonsuz saygı duyduğumun altını çizerek, onların her zaman başımızın tacı olduğunu belirtmek istiyorum. Büyük bir özveriyle inşa ve ihya ettiğimiz ilçemiz ve vatandaşlarımız için bu sonuçların hayırlar getirmesini diliyorum. Bu kadirşinas halka ve kadim ilçeye hizmet edecek arkadaşımıza da görevinde başarılar diliyorum. Her bir vatandaşımızı sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.Var ise haklarımızı helal ediyor, sizlerden de helallik diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Necati Okay “Vatandaşlarımızın Kararı Başımızın Tacıdır”
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