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Ömer Çınar’dan Bayram Mesajı

Hak-İş ve Hak İş Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Çınar, Ramazan Bayramı münasebetiyle Kahramanmaraş halkının bayramını kutladı.

Ömer Çınar’dan Bayram Mesajı

Ömer Çınar’dan Bayram Mesajı

Hak-İş ve Hak İş Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Çınar, Ramazan Bayramı münasebetiyle Kahramanmaraş halkının bayramını kutladı.

11 Mayıs 2021 Salı 16:20
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Çınar mesajında şu duyguları paylaştı;

“İnsanları sevgi, saygı ve kardeşlik duygularıyla kaynaştıran, birlik ve beraberlik ruhunu geliştiren, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma hislerinin yoğun olarak yaşandığı bir Ramazan Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu bu yıl buruk olarak bir birimizden uzakta yaşıyoruz.

Ramazan Bayramı; cömertliğin, rahmetin ve bereketin bol olduğu, dargınlık ve kırgınlıkların unutulup milletin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliği oluşturduğu dinî bayramlarımızdandır.

Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, dayanışma ruhumuzu, kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek bir fırsat olarak görmeliyiz.

Bu düşüncelerle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu günlerin milletimize, dünya Müslümanlarına ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum.”


 

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Ömer Çınar’dan Bayram Mesajı
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