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Sabiteler

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.” (Hud:112)

Sabiteler

Sabiteler

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.” (Hud:112)

21 Ekim 2020 Çarşamba 10:27
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Duruşu olmalı insanın...

İman ve istikamet önemli...

Gerisi; ihlas ve salih ameller...

Gerisi;ahlak ve doğru yaşam biçimi...

Peygamberimizin (s.a.v),bir uyarısında şöyle buyuruyor;

““Diğer milletler, tıpkı sofraya yemek için üşüşen insanlar gibi sizin üzerinize üşüşecekler.” Bunun üzerine sahabiler şaşkınlıkla sorarlar: “Ya Rasûlullah, o gün sayımız çok mu az olacak?” Efendimiz (s.a.v): “Hayır” der. “Bilakis, o gün sayınız çok olacak. Fakat siz -çokluğunuz- bir akıntıya taşınan çer-çöp gibi olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu silecek, sizin kalbinize de “vehn” verecek.” Bunun üzerine sahabilerden biri sorar: “Vehn nedir ya Rasûlullah?..” O da buyurdu ki: “Dünya sevgisi ve ölümü sevmemek, ondan nefret etmek.”

Evet,ahir zamanda yaşayan bizleri uyaran bu Hadisi Şerif,bizi dünya sevgisi hususunda ve imanın izzeti hususunda uyarmaktadır...

Ayrıca başka bir Hadisi Şerif’te de şöyle buyurulmaktadır;

“Öyle bir zaman gelecek ki,bir gömleğin düğmelerinin söküldüğü gibi,islamın hükümleri tek tek kaldırılacak,önce hüküm kalkacak,en son namaz kalacak.”

Böyle bir zamanda yaşıyoruz...

Hiç olmazsa imanımızı ve akidemizi korumasını bilelim...

Hayatı boyunca islam ile tanışmamış kişilerin bile arkasından rahmet okuyan müminlerin durumunu üzülerek izliyoruz...

Sanki Allah’a hiç hesap vermeyecekmişiz gibi yaşamaya alışıyoruz...

Bize iman edip,dosdoğru olmak emredilmiş ve peygamberlerin metodunu izlemek emredilmiştir.

Bu dinin anlaşılması için istediğin kılığa girmek diye bir örneklik yoktur...

Şeytanın oltasına takılmış beyinlerin bu millete vereceği hiçbirşey yoktur...

Olsa olsa iyi bir tövbeye ihtiyacı vardır...

Bu dinin sahibi sen,ben değil;

BU DİNİN SAHİBİ ALLAHTIR,Uygulayanı da Resulullah (a.s)’dır...

Bize emredilen sadece şu emirdir;

“Allah’a iman ettim de, ve dosdoğru ol.”

Selam ve dua ile kalın...

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Sabiteler
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