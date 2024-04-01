Türkoğlu’nun yeni başkanı Mehmet Karaca

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesinde Yeniden Refah Partisinin Başkan Adayı Mehmet Karaca yüzde 52,23 oy oranı ile seçimin kazananı oldu.

Karaca, 20 yıldır AK Parti’de olan Belediyeyi alarak farkını ortaya koydu.

Mehmet Karaca’nın en güçlü rakibi AK Parti Adayı Feyzettin Okumuş oyların yüzde 41,97’sini aldı.

TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KARACA KİMDİR?

Mehmet Karaca, ilk, orta ve liseyi kentte tamamladı. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Lojistik ve Emlak Bölümünde devam ettiren Karaca, hayatını ticaretle sürdürmüş, 15 yıl muhtarlık ve Türkoğlu Ziraat Odası Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimde Yeniden Refah Partisi adayı olarak Türkoğlu Belediye Başkanı seçilmiştir.

Karaca, evli ve 5 çocuk babasıdır.