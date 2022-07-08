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Yunus Ceren’den Bayram Mesajı

Kahramanmaraş Kırmızı Et Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Ceren, Kurban Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Yunus Ceren’den Bayram Mesajı

Yunus Ceren’den Bayram Mesajı

Kahramanmaraş Kırmızı Et Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Ceren, Kurban Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

08 Temmuz 2022 Cuma 13:44
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Tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Yunus Ceren, “Kurban Bayramı’nın başta gönül coğrafyamız olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini, Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.

Ceren, Kurban Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Öncelikle bu önemli ve anlamlı günlerin ilimize, ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor; daha nice bayramlara sağlık, mutluluk ve huzur içinde ulaşmayı Yüce Rabbimizden temenni ediyorum.

Bayramlar, toplumda karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup barıştıran, kardeşçe kucaklaştıran, birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren müstesna günlerdir.

İnsanı insan yapan değerlerin ve erdemlerin yoğun olarak yaşandığı günler olan bayramlar, toplumsal hayatımız açısından da çok büyük bir öneme ve değere sahiptir.

Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin bayramını en kalbi duygularla kutluyorum.”

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Yunus Ceren’den Bayram Mesajı
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