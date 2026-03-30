UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Edebiyat alanında Türkiye’den dâhil olan ilk şehir olma unvanını taşıyan Kahramanmaraş, edebiyat kimliğini kültür ve sanat alanındaki yayımlanan dergilerle pekiştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda hazırlanan Yitiksöz Dergisi’nin 34. sayısı, okurlarla buluşarak edebiyatseverlerin beğenisine sunuldu. Yayın hayatı boyunca nitelikli içerikleriyle öne çıkan dergi, her sayısında olduğu gibi bu sayısında da farklı türlerden metinleri bir araya getirerek zengin bir edebi seçki ortaya koyuyor.

Yitiksöz, yalnızca yerel ölçekte değil, ulusal düzeyde de adından söz ettiren bir yayın olma özelliği taşıyor. Nitekim dergi, 2023 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından verilen “Kamu Yayıncılığı Ödülü” ile başarısını taçlandırarak edebiyat alanındaki etkisini bir kez daha kanıtladı. Yeni sayıda şiirden denemeye, inceleme yazılarından düşünce metinlerine kadar geniş bir içerik yelpazesi sunuluyor. Derginin 34. sayısında ele alınan konular, günümüz dünyasının ruhunu ve toplumsal dönüşümlerini yansıtan bir perspektif sunuyor.

Okuru yalnızca estetik bir yolculuğa çıkarmakla kalmayan içerikler, aynı zamanda düşünmeye sevk eden bir derinlik de barındırıyor. Derginin tüm sayılarına, https://kahramanmaras.bel.tr/e-kutuphane adresinden e-dergi formatında ücretsiz olarak erişilebiliyor. Bu dijital erişim imkânı sayesinde Yitiksöz, Kahramanmaraş sınırlarını aşarak ülke genelindeki ve yurtdışındaki edebiyat meraklılarına da ulaşabiliyor.