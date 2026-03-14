Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İl Başkanı Muhammed Aydoğar’ın rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Parti tarafından yapılan açıklamada, Aydoğar’ın sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edilerek, “Kıymetli İl Başkanımıza Yüce Allah’tan acil şifalar diliyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Dualarımız kendisiyle” denildi.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı da yaptığı paylaşımda, Muhammed Aydoğar için geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumunun takip edildiğini kamuoyuyla paylaştı.