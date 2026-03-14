Edinilen bilgilere göre, Sayim Çiğdem (31) yönetimindeki 46 AFK 759 plakalı otomobil, Kılağlı Mahallesi yolundan Yedikuyular Kayak Merkezi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak savruldu ve devrildi.

Tek taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı olarak kayıtlara geçen kazada, sürücü Sayim Çiğdem ile araçta yolcu olarak bulunan Veli Çiğdem (74) ve Habibe Çiğdem (73) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.