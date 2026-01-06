Vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla hem şehrin fiziki altyapısını güçlendiren hem de yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halkın taleplerine hızlı ve etkin çözümler üretmeye devam ediyor.

Bu anlayış doğrultusunda 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren ALO 153 Çağrı Merkezi, vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini tek merkezden alarak ilgili birimlere anında iletiyor. Temizlik hizmetlerinden ilaçlamaya, ulaşımdan yol bakım ve onarımlarına, kar küreme ve tuzlama çalışmalarından çevresel düzenlemelere kadar birçok alandaki talepler ALO 153 üzerinden kayıt altına alınıyor.

2025’te 148 Bin 910 Çağrı Yanıtlandı

2025 yılı boyunca ALO 153 hattına toplam 148 bin 910 çağrı ulaştı. Vatandaşlardan gelen her başvuru, gelişmiş dijital altyapı sayesinde sistemli bir şekilde kayıt altına alınarak ilgili daire başkanlıkları ve müdürlüklere anlık olarak yönlendirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından taleplerin tamamı titizlikle değerlendirilerek en kısa sürede çözüme kavuşturuldu.ALO 153, yalnızca bir çağrı hattı olmanın ötesinde, vatandaş ile belediye arasında güçlü bir iletişim köprüsü vazifesi görüyor.

Daha Etkin, Erişilebilir ve Hızlı İletişim Merkezi Olacak

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın taleplerine 7 gün 24 saat cevap verebilme adına İletişim Merkezi’mizin altyapısını tamamen yeniledik. Merkezimiz, yerel yönetimlere örnek olacak şekilde yapay zekâ destekli dijital altyapıya kavuştu.2025 yılı içerisinde ALO 153 hattına gelen 148 bin 910 çağrının tamamının kayıt altına alınarak ilgili birimlere hızlı bir şekilde iletilmesi, Büyükşehir Belediyemizin çözüm odaklı ve şeffaf yönetim anlayışının somut bir göstergesi. Bu doğrultuda ALO 153 Çağrı Merkezi, şehir yönetiminde katılımcılığı güçlendiren ve belediye-vatandaş ilişkisini daha da sağlamlaştıran önemli bir mecra olmayı sürdürmekte.Önümüzdeki süreçte de iletişim kanallarımızı daha etkin, erişilebilir ve hızlı hale getirerek, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.