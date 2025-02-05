Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat Perşembe günü şehir genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr, sağanak yağış, kar yağışı ve fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan uyarıya göre, 6 Şubat Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak olumsuz hava koşullarının 7 Şubat Cuma günü sabah saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor. Bu süreçte şehir genelinde özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklenirken, şehir merkezinde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtiliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava şartlarına karşı tüm önlemlerin alındığı ve ilgili ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğu ifade edildi. Acil durumlara karşı kriz masası oluşturulurken, özellikle trafikte oluşabilecek risklere karşı sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.