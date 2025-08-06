Şehrin sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen yatırımlar tüm hızıyla sürüyor. Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin yanında inşa edilen 600 yataklı Ferhuş Sağlık Kompleksi’nde çalışmalar önemli bir aşamaya geldi. Fiziki gerçekleşmesi büyük ölçüde tamamlanan dev tesiste, ince işçilikler aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte sağlık kompleksindeincelemelerde bulundu. Ziyarete; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Mevlüt Kurt, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da katıldı. Heyet, İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi’den proje sürecine ilişkin detaylı bilgiler aldı. Ferhuş Sağlık Kompleksi tamamlandığında modern mimarisi, yüksek yatak kapasitesi ve donanımlı poliklinikleriyle şehrin sağlık hizmetlerine yeni bir soluk getirecek.

“Şehrimizin Sağlık Altyapısı Yeni Tesislerle Daha da Güçleniyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak, vatandaşlarımızın en kaliteli ve hızlı sağlık hizmetine erişimini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında. 600 yataklı Ferhuş Sağlık Kompleksi, bu hedef doğrultusunda atılmış çok büyük bir adım. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.