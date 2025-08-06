Saat 21.00’da başlayacak konser, nostalji ve duygusal şarkıların bir arada olacağı özel bir repertuvarla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, yedinci gününde müzik dolu bir geceye ev sahipliği yapacak.

Etkinlik takvimi kapsamında 7 Ağustos Perşembe günü KAFUM Fuar Alanı’nda, Türk müziğinin sevilen sesi Bayhan sahne alacak. Saat 21.00’da başlayacak konser, nostalji ve duygusal şarkıların bir arada olacağı özel bir repertuvarla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Bayhan; “Tiryakinim”, “Müjgan”, “Efendim İşitmedim”, “Bana Sen Lazımsın”, “Seninle Olmak Varya” ve “Yol Arkadaşım” başta olmak üzere birçok hit parçayı sevenleri için seslendirecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu müzik dolu geceye tüm müzikseverlerin davetli olduğu belirtilerek, konserin fuar coşkusuna renk katacağı vurgulandı.