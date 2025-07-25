Bu gelişme vesilesiyle İSKUR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Kurtul, şirketin 35 yıllık serüvenini ve yeni yatırımlarını Ekonomim Yazarı Vahap Munyar’a anlattı.

Tarla Başladı, Tekstille Büyüdü

Sohbette İSKUR’un kuruluş sürecini anlatan Kurtul, çiftçi kökenli bir aileden geldiklerini belirtti. 3 bin dönümlük tarım arazilerinde hâlâ üretim yaptıklarını kaydeden Kurtul, babası tarafından kurulan “Çiğitaş” adlı tesisin tarımsal sanayinin ilk adımı olduğunu söyledi. 1990 yılında babasının atıl kalan tesisini devralarak iplik üretimiyle sanayiye adım attığını aktardı.

“İSKUR olarak iplikle başladık, örme, denim ve hazır giyime kadar ilerledik. Bugün 3 farklı iplik üretim tesisimiz var.”

Deprem Sonrası Dev Yatırım: 125 Milyon Dolar

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası üretim hatlarında ağır hasar oluştuğunu belirten Kurtul, kısa sürede toparlanarak üretime devam ettiklerini ve bu süreçte 125 milyon dolarlık yeniden yatırım yaptıklarını açıkladı.

“Depremin ardından üretimi sürdürebilmek için Diyarbakır’daki iplik tesisimiz kritik rol oynadı. Şimdi Diyarbakır’a ikinci bir tesis kuruyoruz; 50 milyon dolarlık yatırım, iki aya kadar üretime geçecek.”

İhracatta Düşüş Var, Hedef Tekrar Yükselmek

Bir dönem 125 milyon dolara ulaşan ihracatlarının, son dönemde 35 milyon dolara kadar düştüğünü vurgulayan Kurtul, “Bu durumu tersine çevirmek için dijitalleşme, verimlilik ve pazarlama stratejilerimizi yeniliyoruz,” dedi.

Geri Dönüşümde Öncü: Günde 80 Ton Elyaf Üretimi

İSKUR’un sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına da değinen Kurtul, 2017 yılında kurdukları geri dönüşüm tesisinde, tekstil atıklarını işleyerek günde 80 ton elyaf ürettiklerini söyledi.

Enerjide 177 MW’lık Güç

Kurtul’un verdiği bilgilere göre İSKUR, HES, GES, RES ve biyoenerji yatırımlarıyla 177 MW’ı aşan elektrik üretim kapasitesine sahip. Enerji üretiminde öne çıkan başlıklar şöyle:

100 MW hidroelektrik santral (HES)

50 MW mevcut, 42 MW ek GES yatırımı

27 MW RES, üzerine 20 MW daha eklenecek

Doğalgazla çalışan kojenerasyon tesisi

Pamuk ve mısır atığından biyoenerji üretimi

Ayrıca, Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgesinin elektrik dağıtımını üstlenen AKEDAŞ’ta 4 ortaklığa sahip olduklarını belirtti.

Havacılığa Adım: İSKUR Havacılık Kuruldu

İSKUR Holding, yakın zamanda bir iş jeti satın alarak “İSKUR Havacılık” adıyla yeni bir sektöre adım attı. İş jetinin İstanbul merkezli olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

Depremde Yıkılan Otel Yeniden Yapılıyor

Kurtul, 2020 yılında bünyelerine kattıkları Hamptonby Hilton Kahramanmaraş Oteli’nin, deprem sonrası rezerv alan ilan edilmesiyle yıkıldığını; yeni bir otel inşası için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

“6M Kuralı” ile Başarı Reçetesi

Sohbet sırasında şirket başarısını özetleyen “6M” formülünü paylaşan Kurtul, şu kavramların hayati önemde olduğunu vurguladı:

Money (sermaye), Man (insan kaynağı), Machine (makine), Marketing (pazarlama), Material (hammadde), Magnitude (ölçek)

“Bu altı temel unsurdan biri eksik olursa oyunun dışında kalırsınız.”

Uluslararası Arenada Tanınan Türk Sanayici

İSKUR’un kurucusu A. Kadir Kurtul, pamuk ticaretindeki istikrarlı alım tutumu sayesinde 2005 yılında Liverpool merkezli Uluslararası Pamuk Birliği’nin yönetimine giren ilk Türk iş insanı oldu. Şu anda Türkiye’yi bu birlikte İsmail Nohutlu temsil ediyor.

İSKUR Holding, tarımdan tekstile, enerjiden havacılığa, geri dönüşümden otelciliğe kadar birçok sektörde büyümeye devam ediyor.

A. Kadir Kurtul’un 35 yıllık sanayi yolculuğu, Kahramanmaraş’tan İstanbul’a uzanan örnek bir başarı hikâyesi olarak dikkat çekiyor.