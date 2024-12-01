24 Kasım 2024 saat 15.20’da Yunus Emre Mahallesi Kadir Paşa Bulvarı Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’ne veli toplantı için giden Abdullah Kekil (50) ile çocukları D.K (12) ve H.E.K (14) okul bahçesinde park halinde bulunan otomobilin içerisinde iken şiddetli rüzgar nedeniyle duvar yıkıldı.

Vatandaşların ve kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan baba ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan baba Abdullah Kekil, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kekil, Büyükşehir Belediyesi’nde Basın Yayın Şeiği, Şehirlerarası Otogar Müdürü olarak görev yapmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.