Acil sağlık çalışanlarının fedakârlıklarının ölçülemeyeceğini vurgulayan Özer, “Bu hizmeti yürütürken hayatını kaybeden tüm görev şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. En büyük beklentimiz, onların ‘şehit’ statüsüne alınarak geride bıraktıkları ailelerinin haklarına kavuşmasıdır. Bu konuda girişimlerimiz devam ediyor” dedi.

Can Kurtaranların Can Güvenliği Yok!

Acil sağlık çalışanlarının her gün hayat kurtarırken kendi güvenliklerinden yoksun olduğunu dile getiren Özer, “Tüm vakalara polis eşliğinde gidilmesi şart! Ambulanslarımız ise arıza yapmayacak şekilde bakımlı, donanımlı ve yeni olmalı. Teknik sorunlar kabul edilemez!” ifadelerini kullandı.

Teşvik Ödemeleri Yetersiz: “Yeni Düzenleme Şart!”

Mehmet Özer, acil sağlık çalışanlarına ödenen teşviklerin komik rakamlarda kaldığını belirterek, “Teşvikler mutlaka yeniden düzenlenmeli. Çalışanlarımızın emeklerine yakışır, ekonomik anlamda katkı sağlayan bir sistem kurulmalıdır” dedi.

İstasyonlar Uygun Değil: “Dinlenme Koşulları Sağlanmalı!”

Özer, sağlık çalışanlarının görev beklerken dinlenme ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri donanımlı istasyonlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı:

“Görev başındaki personelimizin rahat edebileceği, sağlıklı bir ortam sağlanmalıdır.”

İstihdam ve Sigorta Konusunda Acil Adım Atılmalı!

Genç sağlık çalışanlarının bir an önce sisteme dahil edilerek istihdamın artırılması gerektiğini ifade eden Özer, mesleki sorumluluk sigortasının da hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

“Türk Sağlık-Sen olarak, tüm sağlık çalışanlarımızın daha güvenli, huzurlu ve adil bir çalışma ortamına kavuşmasını diliyoruz. 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlu olsun!”