Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde hayata geçirilen “Ufuk Açan Umutlar Projesi”, 1000’den fazla öğrenciye dokunarak umut oldu.

Bakanlık Destekli Büyük Seferberlik

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “Afetten Etkilenen Gençlerin Desteklenmesi” programı kapsamında başlatılan “Ufuk Açan Umutlar Projesi”, afetin en çok etkilediği bölgelerden biri olan Kahramanmaraş’ta dikkat çeken bir dayanışma örneği oldu. Proje, Dulkadiroğlu Eğitimciler Sanat Eğitim Kültür (DESEK) Derneği öncülüğünde, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldü.

E80D43Fb 4801 4B1E 96D2 F085Cc97C9FcHedef: Psikososyal ve Akademik Güçlenme

Depremin etkilerini en derinden hisseden öğrenciler için hazırlanan proje; gençlerin psikolojik dayanıklılığını artırmak, akademik gelişimlerini desteklemek ve topluma yeniden umutla bağlanmalarını sağlamak amacıyla hazırlandı. Dulkadiroğlu ilçesindeki 10 ayrı lise pansiyonunda kalan öğrencileri kapsayan projede 1000’den fazla gence doğrudan ulaşıldı.

Çok Yönlü Eğitim Programları

Proje kapsamında düzenlenen eğitim ve atölye çalışmalarıyla gençlerin farklı alanlarda gelişimi hedeflendi. Verilen eğitim başlıkları arasında:

• Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

• Bilgi Teknolojileri Eğitimi

• Psikososyal Destek ve Stres Yönetimi

• Afet ve Kriz Yönetimi

• Sağlıklı Yaşam Atölyeleri yer aldı. Bu programlarla, gençlerin hem bilgi düzeyi hem de ruhsal dayanıklılığı artırıldı.

Sosyal ve Sanatsal Destek Unutulmadı

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Proje yalnızca eğitimle sınırlı kalmadı. Gençlerin sosyal-duygusal yönlerini güçlendirmek amacıyla uygulamalı ve yaratıcı etkinlikler düzenlendi. Film gösterimleri, birlikte hazırlanan yemeklerle yapılan paylaşımlar, “Umut ve Yeniden Başlangıç” temalı resim çalışmaları ve yazı atölyeleri ile öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine imkân tanındı.

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Umut, Dayanışma ve Yeniden Başlangıç

“Ufuk Açan Umutlar Projesi”, sadece bir eğitim veya destek faaliyeti değil; aynı zamanda deprem sonrası gençliğe tutunan bir el, toplumsal dayanışmanın sahaya yansıyan güçlü bir örneği olarak öne çıktı. Projenin hayata geçmesini sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere, katkı sunan tüm kurum ve kişilere teşekkür edildi.

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