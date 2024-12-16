Bugün düzenlenen toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş İl Şube Müdürü Faruk Tülücü ve ekibi ile bir araya gelen dernek temsilcileri, bölgedeki avcılık faaliyetleri ve avlak düzenlemeleri hakkında kritik konuları değerlendirdi.

AVLAKLARDA KOTA ARTIRIMI VE YENİ KARARLAR

Toplantıda, Tanır ve Binboğa Devlet Avlakları için yerli avcı kotasının artırılması talep edildi. Yetkililer, mevcut sezon için bu talebin karşılanamayacağını ancak önümüzdeki sezon için yerli avcılar lehine düzenlemeler yapılabileceğini belirtti. Ayrıca Göksun Devlet Avlağı, Keklikoluk ve Söğütlü avlaklarında keklik avı kotalarının sürdürülebilirlik adına düşürülmesine karar verildi.

İLÇE AV KOMİSYONU KURULUYOR

Bölgedeki avcılık faaliyetlerini daha etkili yönetmek ve yerel sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla Afşin’de bir İlçe Av Komisyonu kurulması gündeme geldi. Bu komisyonun, Merkez Av Komisyonu (MAK) kararlarının uygulanmasını desteklemesi bekleniyor.

YABAN HAYATI ENVANTER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgenin yaban hayatını kayıt altına almak için envanter çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu. Bu bilimsel çalışma, avcılık planlamalarının daha sağlıklı yapılmasını ve doğa koruma faaliyetlerinin güçlendirilmesini sağlayacak.

DOĞA VE AVCILIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Afşin Avcılar ve Atıcılar Derneği, avcıların haklarını gözetirken doğayı koruma bilincini ön planda tutmaya devam edeceklerini vurguladı. Dernek Başkanı Ufuk Aslantürk, tüm avcıları doğaya saygılı bir avcılık anlayışı benimsemeye davet etti.