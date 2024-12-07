Sıtkı Gönen, Afşin’i tanıtma yolunda kendi imkanlarıyla uzun yıllar boyunca yaptığı hizmetlerle ilçeye önemli katkılarda bulunmuş bir isim olarak biliniyor. Başkan Koray Kıraç, Gönen’e bu değerli katkıları nedeniyle bir plaket takdim etti.

“HER ŞEY AFŞİN İÇİN”

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. Sıtkı Gönen, 15 yıl boyunca Afşin’i tanıtma amacıyla verdiği mücadeleyi şu sözlerle anlattı:

“Her şey Afşin için dedik, yola çıktık. Afşin’in tanıtımı için kendi imkanlarımızla 15 yıldır var gücümüzle çalıştık. Bugün, bu gayretimizin takdir edilmesi bizleri onurlandırmıştır. Bu nazik ziyaretleri ve plaket takdimini bizlere sunan Belediye Başkanımız Koray Kıraç ve Başkan Yardımcımız Ahmet Biçici’ye teşekkür ederim. Biz de Afşin’i tanıtmaya devam edeceğiz.”

PLAKET TAKDİMİ

Afşin’in tanıtımına katkıda bulunan bu önemli ziyaret, ilçedeki birlik ve beraberliği bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Kıraç’ın Sıtkı Gönen’e takdim ettiği plaket, Afşin’in geçmişten bugüne kadar süregelen tanıtım mücadelesinin bir sembolü oldu.

Afşin’in tanıtımına katkı sağlayan bu anlamlı ziyaret, ilçedeki tüm paydaşları bir araya getiren önemli bir adım olarak kaydedildi.