Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde faaliyet gösteren Çelikler Holding’e ait Afşin-Elbistan A Termik Santrali, bu sabah saatlerinde yaşanan toplu işçi rahatsızlıkları nedeniyle gündeme geldi. Sabah vardiyasına gelen birçok çalışan, kısa süre içerisinde karın ağrısı, yüksek ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtiler göstermeye başladı.

Durumun ciddiyet kazanması üzerine rahatsızlanan işçiler, Afşin ve Elbistan Devlet Hastaneleri’ne sevk edildi. İlk belirlemelere göre, zehirlenmeye neden olabilecek faktörün santral içerisinde kullanılan içme suyu kaynağı olabileceği değerlendiriliyor.

Santral Tahliye Edildi, Üretim Durduruldu

Olası bir kitlesel zehirlenme riskine karşı, santralde görevli diğer tüm çalışanların da tahliyesine karar verildi. İşçiler, firma tarafından organize edilen otobüslerle kontrollü şekilde santralden çıkarıldı.

Santralde enerji üretimi geçici süreyle durduruldu.