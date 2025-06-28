KPSS şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek bu personel alımı, mezuniyet şartı olmadan yapılacak olmasıyla dikkat çekiyor.

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Kontenjanlar

350 Geçici Beden İşçisi

100 Daimi Beden İşçisi

Başvurular 27 Haziran – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılabilecek olup, sadece Onikişubat Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Elden başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şartları

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Takım çalışmasına yatkın olmak

Verilen işi layıkıyla yerine getirme ve aktif çalışma koşullarına uygunluk

Çalışma Koşulları

Her iki kadro için de çalışma adresi aynı olup, haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir. Çalışma saatleri 08:00 – 17:00 arasında olacaktır. İşe alım mülakatları 1 Temmuz 2025 saat 13:30’da, Onikişubat İlçe Belediye Binası’nda yapılacaktır.

Gerekli Belgeler

Özgeçmiş (CV)

İlgili adaylar başvurularını [email protected] adresine e-posta yoluyla gerçekleştirebilirler. Detaylı bilgi için İnsan Kaynakları Müdürü Doğukan Sağlam ile iletişime geçilebilir.

Bu alım, özellikle KPSS şartı bulunmaması ve mezuniyet kriteri aranmamasıyla, geniş bir başvuru kitlesine hitap ediyor. Kahramanmaraş ve çevresinde iş arayan adaylar için büyük bir fırsat sunuyor.