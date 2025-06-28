KİÜ İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gök’ün moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, Doç. Dr. Yusuf İslam Bolat ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin Solak konuşmacı olarak yer aldı.

Kale Han’da düzenlenen ve Milli Eğitim Bilgisayar öğretmenlerinin konuk olduğu söyleşide, 2024 yılı itibariyle dünya oyun sektörünün 183 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı, bu pastanın yüzde 55’ini mobil oyunların oluşturduğu belirtildi. Mobil oyunlar, yüzde 5,5’lik büyüme oranıyla sektöre liderlik ederken, PC oyunları yüzde 4,4’lük büyüme ile ikinci sırada yer aldı. Konsol oyunları ise görece bir daralma yaşadı. Sektörün lokomotif ülkeleri olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Çin öne çıkarken, Asya Pasifik ve Avrupa pazarlarının da payı dikkat çekti.

Türkiye 2024’te Oyun Gelirinde Rekor Kırdı

Türkiye özelinde ise 2024 yılı oyun sektörü açısından oldukça verimli geçti. Dolar kurundaki yüzde 35’lik artışa rağmen sektör dolar bazında yüzde 39,65 oranında büyüyerek 810 milyon dolarlık gelir elde etti. Türk yapımı oyunlar uluslararası platformlarda dikkat çekerken, özellikle Steam Ödülleri'nde “En Yenilikçi Oynanış” kategorisinde ödül alan Liar’s Bar adlı oyun büyük ilgi topladı. Oyunun geliştiricisi CurveAnimation, bu başarısıyla yerli oyun stüdyolarının küresel rekabetteki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sektöre yönelik yatırımlar da hız kazandı. 2024 yılında Türkiye'de oyun sektörüne yaklaşık 120 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Dream Games ve Peak Games gibi unicorn şirketlerin başarısı, Türkiye’nin oyun girişimciliğindeki potansiyelini uluslararası düzeyde teyit etti. Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QUANT’ın oyun geliştirme süreçlerinde kullanılmaya başlanması ise teknoloji ile oyun sektörünün buluşmasında önemli bir adım olarak kaydedildi.

Mobil Oyunlar Türkiye’de Her Yaşta Popüler

Türkiye’de mobil oyunlar en çok tercih edilen platform oldu. Özellikle 25-34 yaş arası kullanıcılar başta olmak üzere, 18-44 yaş aralığındaki kullanıcıların mobil oyunlara yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. En çok tercih edilen türler arasında Battle Royale ve gerçekçi spor oyunları öne çıktı. PUBG Mobile ve EA SPORTS FC™ Mobile Soccer gibi yapımlar, Türkiye’deki oyuncuların başlıca tercihlerinden oldu.

Dijital Dünyada Yeni İlham: Yusuf Dikeç

Etkinlikte ayrıca, milli sporcu Yusuf Dikeç’in dijital oyun kültürü üzerindeki etkisine de değinildi. Paris 2024 öncesinde gösterdiği sıra dışı atış performansı ve karizmatik duruşuyla dünya çapında gündeme gelen Dikeç’in, dijital oyun karakterlerine ilham kaynağı olması dikkat çekti. Sosyal medya platformları ve oyun forumlarında Dikeç’in bir oyun karakteri olarak yer alması yönündeki talepler, Türkiye’nin dijital dünyadaki görünürlüğüne katkı sundu.

Soru-cevap bölümü ile son bulan söyleşi, oyun sektörüne ilgi duyan öğrenciler ve katılımcılar için hem akademik hem de sektörel bağlamda zengin bir içerik sundu.