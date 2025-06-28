Başkan Toptaş, büyük fedakârlıkla görev yapan personeline teşekkür ederek, “En zor günleri hep birlikte aştık, şehrimizin geleceğini yine hep birlikte, çok daha güçlü inşa edeceğiz” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde halkın güvenini kazanarak göreve seçilenOnikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yeni Onikişubat’ın inşası noktasında gecesini gündüzüne katıyor.

Başkan Toptaş son olarak, 30 Haziran’da sona erecek Yerinde Dönüşüm başvurularının çözüme kavuşturulması için gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

Onikişubat’ta yeniden yapılanma sürecine hız kazandırmak amacıyla birçok uygulamayı devreye aldıklarını belirten Başkan Hanifi Toptaş, özellikle Yerinde Dönüşüm başvurularının vatandaş lehine hızlı şekilde tamamlanmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Bu kapsamda, göreve geldikten hemen sonra faaliyete geçirdikleri Yerinde Dönüşüm Destek Ofisi sayesinde, binlerce depremzede vatandaşa proje çizimi, başvuru süreci, teknik danışmanlık ve dosya takibi gibi birçok konuda doğrudan destek verildiğini aktardı.

Şehircilikte Yeni Dönem Başlatıldı

İnşaat süreçlerinin önünü açmak için sahadan gelen talepleri dikkate aldıklarını ve çözüm odaklı adımlar attıklarını belirten Başkan Toptaş, "Taban alan katsayısının artırılması, özellikle küçük parsellerde konut üretiminin önünü açtı. Aynı zamanda D-İMAR uygulamasıyla da dijital bir planlama ve izin süreci başlattık. Vatandaşlarımızın işlemleri artık çok daha hızlı ilerliyor. Tüm bu adımların temel amacı; insanlarımızı yeniden, sağlam ve güvenli evlerine kavuşturmak" diye konuştu.

Köy Evleri İçin Yol Gösterici Olduk

Başkan Toptaş, kırsal mahallelerde kendi evini yapmak isteyen vatandaşlara da destek verdiklerini vurgulayarak, "Köy evleriyle ilgili örnek projeler hazırlayarak vatandaşa ücretsiz sunduk. İmar planı olmayan alanlarda süreçlerin nasıl işleyeceğini tek tek anlattık. Yerinde Dönüşüm süreci, sadece şehir merkezinde değil, kırsalda da umut oldu. Biz de bu sürece rehberlik etmeye devam ediyoruz" dedi.

Personeli özverili gayretlerinden ötürü teşekkür etti

Ziyaret sırasında çalışanlarla sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Başkan Toptaş, belediyeciliğin sadece gündüz değil, gerektiğinde gece de süren bir sorumluluk olduğunu vurguladı. “Görev aşkıyla çalışan, vatandaşın sorununu kendi meselesi gibi gören tüm personelimize minnettarım. Emeklerinizin değeri büyük. Bugün yürüttüğümüz bu yoğun mesai, yarın umutla yükselen bir şehir olacak” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Başkan Toptaş, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeline kolaylıklar dileyerek çalışmalarını yerinde inceledi, sürecin sorunsuz işlemesi için desteklerinin devam edeceğini ifade etti.