Doğa, kültür ve kardeşlik temalarıyla gerçekleştirilen etkinlik, Tanır Mahallesi ile İnci Mahallesi arasındaki piknik alanında yapıldı ve protokol ile halktan geniş katılım sağlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan şenlik, protokol konuşmaları, folklor gösterileri, yerel sanatçıların türkü dinletileri, doğa koşusu ödül töreni ve geleneksel açık artırma ile gün boyu devam etti. Program sonunda, açık artırma ile seçilen “Şölen Ağası” katılımcıların ortak katılımıyla anıldı.

Kahramanmaraş’ın Gururu İstiklal Spor: Birlik ve Başarının Kalesi
Kahramanmaraş’ın Gururu İstiklal Spor: Birlik ve Başarının Kalesi
İçeriği Görüntüle

Dca24149 6658 4260 A450 50379E31D212İlçe Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, yaptığı konuşmada, etkinliğin toplumda birlik ve beraberliği pekiştirdiğine vurgu yaptı. Sarıdoğan, “Afşin’in tarih, kültür ve edebiyat şehri olarak değerli insanları, şenliğimize hoş geldiniz. Bu tür organizasyonlar, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek kardeşlik bağlarını güçlendirir,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, pandemi ve depremin ardından böyle etkinliklerin önemine değinerek, dernek faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirtti.

7410C983 Cd23 4Bc1 Bf78 36859E9Cb57E

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş İl Şube Müdürü Faruk Tülücü, avcılığın sadece spor değil, aynı zamanda kültürel bir değer olduğunu vurguladı. “Avcılık, insanlık tarihinden beri yaşamın ve toplumsal ilişkilerin içinde yer almıştır” diyen Tülücü, yeni av sezonunun bereketli geçmesini diledi.

C3333272 0530 42Fa B8E2 729Aaeb519F7Afşin Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ufuk Arslantürk, yaptığı konuşmada, 1958’den beri var olan derneğin kültürel ve sosyal mirasına sahip çıkarak, geleneklerini geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirtti. Arslantürk, “Bu organizasyon, toplumun kaynaşması ve kültürel devamlılık açısından büyük önem taşımaktadır,” diye ekledi.

4387A3C9 4Eab 4Fcb 9Be9 7711F93C8Bd2Şenlik kapsamında, Afşinli sanatçılar Hakan ve Aynur Bolat, seslendirdikleri Türküleriyle katılımcılara Anadolu ezgileri tattırdı. Yerel halk oyunları ekipleri ise sergiledikleri performanslarla etkinliğe renk kattı. Ayrıca, 20 kilometrelik doğa koşusunda dereceye giren sporculara plaket takdim edildi.

2Aa3A280 5C21 469D 9E25 81Ec70882411Günün sonunda, yapılan açık artırmada en yüksek teklifi veren Mehmet Kurt, 2025 Şölen Ağası olarak seçildi. Organizeyi yürüten yönetim kurulu üyeleri arasında Zahit Hocaoğlu, Ali Özdemir, Sedat Özen ve diğer isimler yer aldı.

45967Ce4 2Ee0 449F 8352 49F667169364Eeae3Fd4 854B 486F 9879 82A89C3Db1E0

72F61838 727C 473C 8309 Eb97482Adc4F

A416E46E 719A 47E4 Bf47 96C57233482C