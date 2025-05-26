Doğa, kültür ve kardeşlik temalarıyla gerçekleştirilen etkinlik, Tanır Mahallesi ile İnci Mahallesi arasındaki piknik alanında yapıldı ve protokol ile halktan geniş katılım sağlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan şenlik, protokol konuşmaları, folklor gösterileri, yerel sanatçıların türkü dinletileri, doğa koşusu ödül töreni ve geleneksel açık artırma ile gün boyu devam etti. Program sonunda, açık artırma ile seçilen “Şölen Ağası” katılımcıların ortak katılımıyla anıldı.

İlçe Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, yaptığı konuşmada, etkinliğin toplumda birlik ve beraberliği pekiştirdiğine vurgu yaptı. Sarıdoğan, “Afşin’in tarih, kültür ve edebiyat şehri olarak değerli insanları, şenliğimize hoş geldiniz. Bu tür organizasyonlar, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek kardeşlik bağlarını güçlendirir,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, pandemi ve depremin ardından böyle etkinliklerin önemine değinerek, dernek faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş İl Şube Müdürü Faruk Tülücü, avcılığın sadece spor değil, aynı zamanda kültürel bir değer olduğunu vurguladı. “Avcılık, insanlık tarihinden beri yaşamın ve toplumsal ilişkilerin içinde yer almıştır” diyen Tülücü, yeni av sezonunun bereketli geçmesini diledi.

Afşin Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ufuk Arslantürk, yaptığı konuşmada, 1958’den beri var olan derneğin kültürel ve sosyal mirasına sahip çıkarak, geleneklerini geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirtti. Arslantürk, “Bu organizasyon, toplumun kaynaşması ve kültürel devamlılık açısından büyük önem taşımaktadır,” diye ekledi.

Şenlik kapsamında, Afşinli sanatçılar Hakan ve Aynur Bolat, seslendirdikleri Türküleriyle katılımcılara Anadolu ezgileri tattırdı. Yerel halk oyunları ekipleri ise sergiledikleri performanslarla etkinliğe renk kattı. Ayrıca, 20 kilometrelik doğa koşusunda dereceye giren sporculara plaket takdim edildi.

Günün sonunda, yapılan açık artırmada en yüksek teklifi veren Mehmet Kurt, 2025 Şölen Ağası olarak seçildi. Organizeyi yürüten yönetim kurulu üyeleri arasında Zahit Hocaoğlu, Ali Özdemir, Sedat Özen ve diğer isimler yer aldı.