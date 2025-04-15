Kaza, Alparslan Mahallesi'nde, Mehmet Akif Caddesi üzerinde gerçekleşti. İ.B. yönetimindeki 46 AKD 883 plakalı otomobil ile Durdu Güven'in kullandığı 46 D 2943 plakalı otomobil çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle, Durdu Güven ve Buket Candemir olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Mehmet Güven, hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan Senem Güven, Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer araçta bulunan İ.B. ve Ş.B. da yaralı olarak aynı hastaneye kaldırıldı.

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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.