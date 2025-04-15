Şehir genelindeki hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarının tespiti ve sorunların hızlı bir biçimde çözüme kavuşturulması amacıyla istişarelere büyük önem veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel; Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş ve Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca’yı makamında ağırladı. Ziyarette; ilçe belediyelerinin karşılaştığı güncel sorunlar, alt ve üstyapı çalışmaları, devam eden projeler, planlanan yatırımlar ile vatandaşlardan gelen talepler detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

“Kahramanmaraş İçin Omuz Omuza Çalışacağız”

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın geleceğini inşa etme yolunda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, “Yerel yönetimlerde istişare kültürünü ön planda tutuyoruz. İlçelerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde belirleyip vatandaşlarımıza en hızlı şekilde hizmet ulaştırmak için iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Tüm ilçe belediye başkanlarımızla birlikte daha modern, yaşanabilir ve gelişmiş bir Kahramanmaraş için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi. İlçe belediye başkanları ise Başkan Görgel’e nazik ev sahipliği ve destekleri için teşekkür etti. Ortak hedefin Kahramanmaraş’a en iyi hizmeti sunmak olduğunu belirten belediye başkanları, bu tür istişarelerin hizmet kalitesini artırma noktasında büyük katkı sunduğuna dikkat çekti.