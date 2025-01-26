Olay, sütçü F.G. ile E.Ç. arasında büyüyen husumet nedeniyle meydana geldi.

Yazidere Mahallesi nüfusuna kayıtlı süt toplayıcısı F.G., Göksun Tombak nüfusuna kayıtlı sütçü E.Ç. ile aralarındaki rekabet nedeniyle gerginlik yaşıyordu. Daha önce başlayan tartışmalar, Kabağaç Mahallesi'nde silahlı bir saldırıya dönüştü. F.G., E.Ç.'yi silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan E.Ç., hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan F.G., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.