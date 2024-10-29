Daha ulaşılabilir yerleşim yerleri için 11 ilçenin tamamında yol yatırımlarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin ilçe merkezinde başlattığı yol yenileme çalışmalarına da devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce Çakır Hoca ve Sefer Hoca caddelerinde gerçekleştirilen sıcak asfalt serimi tamamlanırken, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi’nde asfalt öncesi zemin hazırlıkları hummalı bir şekilde sürüyor. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi’ndeki çalışmaların da tamamlanmasıyla Afşin ilçe merkezindeki 3 cadde 12 bin ton sıcak asfalt ve yaklaşık 35 Milyon TL’lik yatırımla yenilenmiş olacak.

Muhtar Gezici’den Başkan Görgel’e Teşekkür

Efsus Turan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gezici, “Bu caddemiz atıl vaziyetteydi. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e ilettik ve Başkanımız da sağ olsun hemen ekipleri yönlendirdi. Yolumuz sıcak asfaltla yenilenerek kaldırımları yapıldı. Fırat Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yolumuz Uçak İnecek Konuma Geldi”

Mahalle sakinlerinden Veysel Eymen Koç, “Önceden burada kaldırım yoktu. Okula gidiş gelişlerimizde zorlanıyorduk. Şimdi kaldırımlarımız yapıldı. Daha kolay gidip geliyoruz. Fırat Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Resul Koç da, “Atıl durumda olan bu yolumuz Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Araç geçişleri daha konforlu olacak. Uçak inecek kalitede oldu. Fırat Başkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.