Ailelerin keyifli vakit geçirdiği fuar alanı, renkli görüntülere sahne oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve şehrin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, büyük bir heyecan ve coşku eşliğinde kapılarını açtı. KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen fuarın ilk günü, binlerce vatandaşın yoğun ilgisiyle şölene dönüştü. Fuara kavuşmanın sevincini yaşayan Kahramanmaraşlılar, gün boyu alışveriş yaptı, çocuklar için oluşturulan deneyim ve etkinlik alanlarını gezdi, lunaparkta doyasıya eğlendi. Ailelerin keyifli vakit geçirdiği fuar alanı, renkli görüntülere sahne oldu.

“Canlı Canlı Yaşamak Çok Başka”

Fuarın ilk gününde ailesiyle birlikte alanı ziyaret eden Emrah Boydak, “Kahramanmaraş’ın yerlisiyim. Fuarın ilk gününde eşim ve çocuklarımla burayı ziyarete geldik. Çok güzel bir ortam var. Ağustos Fuarı’nı büyüklerimden çok duymuştum ancak bunu canlı canlı yaşamak çok başka” diye konuştu.

“Kültürel Atmosferi Çok Beğendim”

Bir diğer ziyaretçi Duran Ali Kara, “Adanalıyım, 13 yıldır Kahramanmaraş’ta yaşıyorum. Tabi bu fuarın uzun süredir düzenlenmediğini duydum ancak bu yıl görmek bana da nasip oldu. Çok beğendim bu ortamı. Kahramanmaraş’taki bu kültürel atmosferi çok güzel buluyorum. İnşallah bu fuarın devamı da gelir” ifadelerini kullandı.

Kadın Kooperatiflerinden Hayat Dolu Stantlar

Fuar alanında dikkat çeken bölümlerden biri de kadın kooperatiflerinin yer aldığı stantlar oldu. Elbistan’dan katılan ve deprem sonrası kadınlara destek olmayı amaçlayan bir kooperatif adına konuşan Fazilet Sevinç, “Kadın kooperatifi olarak Elbistan’dan geliyoruz. Depremden sonra kadınlara destek olabilmek adına çeşitli eğitimler düzenliyor, kadınlarımızın el becerilerini geliştirmelerine, yeni ürünler üretmelerine ve bunların satışını yaparak gelir elde etmelerine destek oluyoruz. Geleneksel Ağustos Fuarı’nda da yerimizi aldık. Burada hem yerel lezzetlerimizi ve el emeği ürünlerimizin tanıtımını yapıyor hem de depremin yaralarını sarıyoruz” dedi.

Her Yaşa, Her İlgiye Hitap Ediyor

Kahramanmaraşlıların dört gözle beklediği Geleneksel Ağustos Fuarı, sadece alışveriş ve eğlenceyle sınırlı kalmıyor. Kültürel etkinlikler, sahne performansları, sergiler ve yöresel ürün stantlarıyla da ziyaretçilere zengin bir deneyim sunuyor. Fuar, 31 Ağustos’a kadar her gün farklı etkinliklerle kapılarını açık tutacak.