Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetlerini şehrin her köşesine taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda, Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri çerçevesinde 7 Aralık Cumartesi günü Elbistan’da anlamlı bir konferans düzenlenecek. Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim’in katılımıyla gerçekleştirilecek “Modern Zamanlarda Aile Olabilmek” başlıklı konferans, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Salonu’nda vatandaşlarla buluşacak. Saat 14.00’da başlayacak etkinlik, aile içi ilişkilerden teknolojinin etkilerine kadar modern çağda aile olmanın zorluklarını ve çözüm yollarını ele alacak.

Deneyimli Bir Uzmanla Aile İlişkilerine Dair Farklı Bir Perspektif

Saliha Erdim, “Eşimi Anlamak İstiyorum”, “Sorusu Olmayanın Cevabı Yoktur”, “Hayat Filminden Kurtarıcı Kareler” ve “Anne Baba Çocuk İlişkisinde Kardeş Kıskançlığı” gibi eserleriyle aile ilişkileri üzerine önemli çalışmalara imza atan bir isim. Binlerce ebeveyne rehberlik eden Erdim, konferansta aile içi paylaşımlar, bireylerin duygusal gelişimi, teknolojinin aile üzerindeki etkisi ve modern çağın getirdiği sorunlara dair kapsamlı bilgiler sunacak.

Tüm Elbistanlılar Davet Edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, aile kurumunun önemine dikkat çekmeyi ve toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefleyen bu özel etkinliğe tüm Elbistanlıları davet ediyor. Katılımcıların aile içi ilişkilerde karşılaştıkları sorunlara dair çözüm önerileri bulabileceği konferans, bölgede kültür ve sanatın toplumla buluşmasına da katkı sağlayacak.Aile değerlerine önem verenlerin kaçırmaması gereken bu anlamlı etkinlikte, modern çağda aile bağlarının nasıl güçlendirileceği ve sağlıklı bir iletişimin nasıl kurulacağı gibi hayati konular konuşulacak.