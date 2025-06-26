Başkan Gül, mesajında İslam tarihinin dönüm noktalarından biri olan hicretin anlam ve önemine dikkat çekerek, birlik, kardeşlik ve adalet vurgusunda bulundu.

Hicri Yılbaşı ve Muharrem ayına girilmesi sebebiyle mesaj yayımlayan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak Gül, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet ve mağfiret ayı olan Muharrem’e ve yeni Hicri yıla erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu kutlu zaman dilimi, bizlere hem tarihsel bir muhasebe hem de kardeşlik ve maneviyat temelinde yeniden dirilişi hatırlatmaktadır.”

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (S.A.V.) Mekke'den, Medine'ye hicretiyle başlayan Hicri takvimin, sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda sabrın, azmin ve fedakârlığın timsali olduğunu ifade eden Gül, hicretin anlamını şöyle değerlendirdi:

“Hicret, zulmün karşısında dik durmanın, imanla birlikte yola çıkmanın ve Rabbine güvenmenin en güçlü sembollerindendir. Bu yönüyle Hicri Yılbaşı, mazlumların ve inananların umutla yeniden doğduğu bir milattır.”

Muharrem ayının aynı zamanda Kerbela hadisesiyle hüznün, sabrın ve adaletin ayı olduğunu belirten Başkan Gül, Hz.Hüseyin ve onunla birlikte şehit edilen Ehl-i Beytini rahmetle andı:

“Kerbela, zalimin karşısında eğilmeyenlerin, hak bildiği yoldan dönmeyenlerin mücadelesidir. Bu vesileyle Hz.Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere tüm Kerbela şehitlerini rahmet, minnet ve tazimle yâd ediyorum.”

Toplumsal barış ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi gereken bu mübarek zamanlarda, geçmişten ders alarak geleceğe umutla bakmanın önemine değinen Gül, mesajının sonunda birlik ve beraberlik çağrısında bulundu, “Bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesine vesile olması temennisiyle, hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin Hicri Yılbaşını ve Muharrem ayını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim, bu kutlu günleri birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile kılsın.”