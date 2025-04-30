05 Mayıs 2025 Pazartesi günü, saat 09.00 – 13.00 arasında okul bahçesinde düzenlenecek Kermes Etkinliği, hem kalpleri birleştirecek hem de dayanışmanın gücünü bir kez daha gösterecek.
Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin el birliğiyle hazırladığı bu özel etkinlikte; el emeği göz nuru ürünler, ev yapımı tatlar, sıcak sohbetler ve iyilik dolu anlar sizleri bekliyor!
Unutmayın:
Bir tabak börek, bir kalp tebessüm demektir.
Bir fincan çay, bin gönülde iz bırakır.
Siz de bu iyilik hareketine ortak olun, dayanışmanın bir parçası olun!
Tarih: 05 Mayıs 2025
Saat: 09.00 - 13.00
Yer: Ali Galip Çalık Anadolu Lisesi Bahçesi
Etkinlik Sahibi: GUL-17 Sınıfı