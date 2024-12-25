Kipaş Holding, Anadolu’da 7 şirketi ve bir iştiraki ile en çok listeye giren 3. holding olurken, bu başarı hem bölgesel kalkınmaya katkısını hem de ulusal ölçekteki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Üstelik, grubun iki şirketi ilk 100’de yer alarak dikkatleri üzerine çekti:

Kipaş Mensucat: 62. sırada

KÇS Kipaş Çimento: 94. Sırada

Batı KipaşKağıt: 167. sırada

Kipaş Pazarlama: 202. sırada

KipaşKağıt: 210. sırada

KipaşMaren: 399. sırada

KET Enerji: 464. sırada

Enerji Sektöründe Güçlü Bir Aktör

Kipaş Holding’in enerji alanındaki güçlü temsilcileri Maren Enerji, yenilenebilir enerji projeleriyle 399. sırada yer alırken, KET Enerji ise 464. sıradaki konumuyla grubun enerji sektöründeki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji sektöründe faaliyet gösteren ve Kipaş Holding iştiraki olan AKEDAŞ Elektrik Perakende ise 47. sırada yer alarak hem Kipaş Holding’in hem de enerji sektörünün gurur kaynaklarından biri oldu.

Kağıt Sektöründe Çevre Dostu Güç

Kağıt sektöründe faaliyet gösteren Batı Kipaş Kağıt ve Kipaş Kağıt, çevre dostu üretim süreçleri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla listede önemli bir yer edindi.

Batı KipaşKağıt: 167. sırada yer alarak sürdürülebilir üretim anlayışıyla öne çıkarken,

167. sırada yer alarak sürdürülebilir üretim anlayışıyla öne çıkarken, KipaşKağıt: 210. sıradaki istikrarlı yükselişiyle sektördeki varlığını güçlü bir şekilde sürdürüyor.

Her iki şirket de, kağıt sektöründe gerçekleştirdikleri yenilikçi yatırımlarla Kipaş Holding’in sürdürülebilirlik vizyonunu başarıyla temsil ediyor.

Tekstil ve Çimento Sektöründe Zirve

Kipaş Mensucat, 62. sırada yer alarak tekstil sektöründeki öncü konumunu koruyor. Yüksek ihracat kapasitesi, çevre dostu üretim süreçleri ve inovatif ürünleriyle sektörde fark yaratan şirket, hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda büyük takdir topluyor.

KÇS Kipaş Çimento, 94. sıradaki yeriyle çimento sektöründe güvenilir ve çevre dostu üretimiyle dikkat çekiyor. Güçlü pazar payı ve inovatif üretim anlayışı, şirketi sektörün liderleri arasına taşıyor.

Kipaş Pazarlama: Kipaş Holding’in İhracat Kapısı

Kipaş Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kipaş Pazarlama, grubun uluslararası pazarlardaki yüzü ve ihracat stratejilerinin ana taşıyıcılarından biri olarak dikkat çekiyor. 2023 verilerine göre Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi listesinde 202. sırada yer alan şirket, global pazar ağını genişleterek Kipaş Holding’in uluslararası itibarını güçlendirmeye devam ediyor.

Kipaş Pazarlama, grubun tekstil, kağıt ve çimento gibi farklı sektörlerdeki ürünlerini dünya çapında milyonlarca müşteriye ulaştırıyor. Yüksek kalite standartları ve müşteri odaklı hizmet anlayışı sayesinde global arenada rekabetçi bir konumda yer alan firma, Kipaş Holding’in sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyor.

İhracattaki güçlü performansı ile hem bölgesel hem de ulusal ekonomiye değer katan Kipaş Pazarlama, Kipaş Holding’in yenilikçi ve çevre dostu üretim felsefesini uluslararası pazarlara taşımaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Gururu

Kahramanmaraş’ın ekonomik kalkınmasında öncü bir rol üstlenen Kipaş Holding, 8 şirketiyle listeye giren tek firma olarak şehrin üretim, istihdam ve ihracat potansiyeline büyük katkı sağlıyor. Tekstil, enerji, çimento ve kağıt gibi birçok sektörde faaliyet gösteren grup, bölgesel kalkınmanın itici gücü olmaya devam ediyor.

Vizyoner Bir Gelecek

Kipaş Holding’in listeye bu denli güçlü bir şekilde girmesi, grubun “kalite, sürdürülebilirlik ve yenilik” odaklı vizyonunun bir yansıması. Çevre dostu üretimden toplumsal fayda sağlayan projelere kadar geniş bir perspektifte hareket eden grup, ulusal ve uluslararası arenada başarısını pekiştiriyor.

Ekonomist Dergisi’nin “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” listesinde üst sıralarda yer almak, Kipaş Holding’in sadece bugünü değil, geleceği de şekillendiren önemli bir aktör olduğunu gösteriyor.