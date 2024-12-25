Hanif Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, çocukların nitelikli eğitim almasını sağlamak ve ailelerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

36-66 ay arası çocuklara hizmet verecek Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’ni ilçeye kazandıran Başkan Toptaş, 200 öğrenci kapasiteli merkezin eğitim ve öğretime başlayacağı müjdesini verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterecek Bakımevi, çocukların zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimini desteklemeye yönelik hazırlanan kapsamlı eğitim programlarıyla donatıldı.

Noter huzurundaki çekilişle kayıtlar tamamlanacak

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, belediye olarak eğitim yatırımlarının süreceğini belirterek, bu tür projelerle çocukların ve ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Toptaş, “Üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir projemizi daha Onikişubat’ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak ve özellikle çalışan anne babalarımıza destek olmak hedefiyle ilçemize kazandırdığımız Gündüz Bakımevimizde mutlu sona ulaştık. Modern ve teknolojik altyapısıyla çocuklarımızın bilişsel-duyuşsal ve psikomotor gelişim alanlarını, bireysel farklılıkları ve bütüncül gelişimi destekleyecek şekilde tasarladığımız gündüz bakımevimizde çocuklarımız, alanında uzman eğitmenlerimizin gözetiminde, oyunla öğrenmeyi, paylaşmayı, dayanışmayı ve özgüven kazanmayı deneyimleyecekler. 200 öğrenci kapasiteli tesisimize kayıtlar, şeffaflık ve adil bir katılım sağlama ilkemiz doğrultusunda belediyemizin resmi internet sitesindeki duyuru ilanına başvuru yapılmasının ardından noter huzurundaki çekilişle gerçekleştirilecektir. Gündüz Bakımevimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza ve ailelerimize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başvurular 13 Ocak’a kadar alınacak

Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi için başvurular bugün itibarıyla başladı ve 13 Ocak’a kadar devam edecek. Onikişubat ilçesinde ikamet eden ve 36-66 aylık çocuğu olan aileler, bu fırsattan yararlanabilecek.

Başvuru yapmak isteyen aileler, Onikişubat Belediyesi Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi Müdürlüğü’ne şahsen ya da Onikişubat Belediyesi’nin resmi internet sitesindeki duyuru ilanında yer alan başvuru formunu doldurarak ön başvurularını yapabilecek.

Başvurular, değerlendirme komisyonu tarafından incelenecek ve noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile kesin kayıtlar belirlenecektir.

Eğitim ortamları ve etkinlik alanları

Gündüz Bakımevi, çocukların her alanda gelişimini desteklemek için modern ve zengin donanımlara sahip. Akıllı tahtalarla donatılmış 5 derslik, görsel sanatlar, müzik, drama, fen, matematik, kitap ve blok öğrenme merkezleri, hareket ve jimnastik atölyesi, iç mekan oyun salonu, lego atölyesi, akıl ve zeka oyunları atölyesi, kum havuzu, hobi ekoloji bahçesi, açık hava masal köşesi gibi çeşitli eğitim materyalleriyle çocukların çok yönlü gelişimi desteklenecek.

Bakımevi, sabahçı ve öğleci olmak üzere yarı zamanlı gruplar halinde hizmet verecek.