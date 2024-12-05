Ancak bu değerli misyon, son yıllarda karşılaştığı mali adaletsizlik, şeffaflık eksikliği ve liyakat sorunları nedeniyle tehlike altındadır.

Özellikle Kahramanmaraş’taki basın kuruluşları, bazı basın müdürlerinin ve danışmanlarının keyfi, ayrımcı ve liyakatsiz uygulamaları nedeniyle her geçen gün zayıflamakta, hatta kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Kriterler Belirlenmezse Basın Çökecek

Basın sektöründe yaşanan mali düzensizliklerin temel nedenlerinden biri, yeterliliği olmayan ve niteliksiz basın kuruluşlarının sektörü doldurmasıdır. Bu kuruluşlar, kamu kaynaklarından haksız yere faydalanarak, gerçek gazetecileri mağdur etmekte ve basının itibarını zedelemektedir.

Bu nedenle, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Basın İlan Kurumu tarafından daha sıkı kriterler getirilmelidir:

• Beş yıllık gazetecilik faaliyeti ile mali geçmişe sahip olmayan ve bu geçmişini vergi levhasıyla kanıtlayamayan basın kuruluşları, Basın İlan Kurumu’na başvuru yapma hakkından mahrum bırakılmalıdır.

• Bu tür kriterler, sadece çıkar amaçlı kurulan ve hızla türeyen niteliksiz basın kuruluşlarını ayıklayarak sektörde liyakat ve kaliteyi artıracaktır.

Menkute Beyannamesi Zorunlu Hale Getirilmeli

Adaletin ve şeffaflığın sağlanması adına, basın kuruluşlarından düzenli olarak beş yıllık Menkute Beyannamesi talep edilmelidir. Bu uygulama:

• Basın kuruluşlarının mali yapısını ve gerçek gazetecilik faaliyetleri yürütüp yürütmediklerini ortaya koyacaktır.

• Aynı zamanda mali şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından sektöre güven kazandıracaktır.

Bu adım, basının hem kamu hem de toplum nezdinde daha sağlam bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır.

Mali Adaletsizlik Anadolu Basınını Yok Ediyor

On yıllardır Kahramanmaraş ve çevresinde faaliyet gösteren birçok basın kuruluşu, mali kaynakların adil dağıtılmaması nedeniyle ayakta kalmakta zorlanmaktadır.

• Çalışan maaşlarının ödenmesinde zorluklar yaşanmakta,

• Teknik altyapı yenilemeleri ertelenmekte,

• Yayınlar kısıtlanmak zorunda kalmaktadır.

Bazı basın müdürleri ve danışmanlar ise, kamu kaynaklarını kişisel ve siyasi tercihler doğrultusunda yönlendirerek adil olmayan bir bütçe dağılımına neden olmaktadır. Bu durum, nitelikli basın kuruluşlarını zayıflatırken, liyakatsiz ve yetersiz kuruluşları ayakta tutmaktadır.

Liyakat ve Şeffaflık Olmazsa Basın Susar

Liyakat ve şeffaflık esas alınmadan yapılan bütçe dağılımları, sektörde adaletin tesis edilmesini imkânsız hale getirmektedir. Bu nedenle:

• Basın kuruluşları şeffaf kriterlerle denetlenmeli ve yalnızca mali sürdürülebilirliğini ve mesleki yeterliliğini kanıtlayan kuruluşlara destek sağlanmalıdır.

• Denetim mekanizmaları, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Basın İlan Kurumu tarafından daha etkin bir şekilde işletilmelidir.

• Menkute Beyannamesi, Basın İlan Kurumu’nun öncelikli kriterlerinden biri haline getirilmelidir.

Yerel Basın Güçlüyse, Şehir de Güçlüdür

Unutulmamalıdır ki, yerel basın güçlü olduğunda şehir de güçlüdür. Yerel basın, şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine doğrudan katkı sunar. Bu nedenle, özgün çalışmalar yapan, yerel kalkınmaya destek olan basın kuruluşları özel olarak teşvik edilmelidir.

Yerel basına yapılacak adil ve şeffaf destekler, sadece basın sektörünün değil, bölgenin genel gelişiminin de önünü açacaktır.

Son Söz: Basın Özgürse Halk Özgürdür

Basın, demokrasinin temel taşıdır. Basın sustuğunda, halkın sesi de kesilir.

Anadolu basınının güçsüzleşmesi, yerel halkın haber alma hakkının elinden alınması demektir. Bu nedenle:

• Mali adalet, liyakat ve şeffaflık sağlanmalı,

• Basın sektörüne yönelik destekler artırılmalı,

• Kamu kaynakları, adil bir şekilde dağıtılmalıdır.

Şimdi buradan öncelikle Büyükşehir Belediye başkanı Fırat gölgeli ve diğer ilçelerdeki belediye başkanlarını, milletvekillerini ve ilgili kurumların yöneticilerini “basın mensuplarına destek olarak gönderilen bütçelerin denetimine ve şeffaflığın sağlanması hususunda inceleme yapmaya davet ediyorum.

Basın özgürse, halk özgürdür. Anadolu basınına sahip çıkmak, yalnızca gazetecilerin değil, bu şehirde yaşayan herkesin sorumluluğudur.