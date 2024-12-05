Ateş, Erdoğan’ın 15 yıl boyunca en az 30 kez yinelediği stadyum sözünü bir kez daha hatırlatarak, verilen sözlerin tutulması gerektiğini vurguladı.

"STADYUM İÇİN VERİLEN SÖZ TUTULMALI"

Ateş, Erdoğan’ın Kahramanmaraş’a yaptığı ziyarette, stadyum müjdesinin yeniden gündeme geldiğini belirtti. “Geçen hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş’a gelerek AK Parti İl Kongresi'ne katıldı ve birkaç müjde verdi. Bunlardan birincisi, yıllardır duyduğumuz ancak bir türlü hayata geçirilemeyen stadyum sözüydü. En az 30 defa duyduğumuz bu vaatlerin artık yerine getirilmesi gerekiyor” diyen Ateş, Kahramanmaraş halkının bu konuda büyük bir beklenti içinde olduğunu ifade etti.

Ancak, stadyumun kapasitesinin beklenenin çok altında kalacağına dikkat çeken Ateş, şunları söyledi: “55 bin kişilik stadyum istiyorduk ancak 17 bin 500 kişilik bir stadyum yapacaklarmış. Bizim için önemli olan, 17 bin 500 kişilik de olsa, bu stadyumun gençlerimize, sporcularımıza fayda sağlayacak şekilde bir tesis olması. 17 bin 500 kişilik stadyum olsun, yeter ki gençlerimizin ve sporcularımızın faydalanabileceği bir spor kompleksi olsun. Konunun takipçisi olacağız ve bu sorunu sürekli gündeme getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı’na verilen bu sözü hatırlatarak, stadyum, stadyum, stadyum diyeceğiz.”

“1 KERE UZATIN, 3 YIL UZATIN”

Ateş, stadyum meselesinin yanı sıra Kahramanmaraş’ta sosyal medya üzerinden tartışılan başka bir önemli konuyu da gündeme getirdi. Mali Müşavirler Odası ve mücbir sebep ile ilgili yaşanan gelişmelere dikkat çeken Ateş, “Son günlerde sosyal medyada çokça konuşulan bir konu var. Mali Müşavirler Odası, Ankara’da bakan yardımcılarıyla, AK Parti Genel Başkan yardımcılarıyla görüşmeler yapıyor. Ne yazık ki, esnaf ve sanayiciler bu görüşmelerin dışında kalıyor ve hala zor durumda. Deprem sonrası, Kahramanmaraş’ta siftah edemeyen esnaf var, sanayicinin işi yok, mücbir sebebin uzatılmaması kabul edilemez” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in “1 kere uzatın, 3 yıl uzatın “ sözleri ile mücbir sebebin üç yıl daha uzatılmasını talep ettiğini belirten Ateş, “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, Kahramanmaraş halkının hakkını savunmak için harekete geçti. Mücbir sebebin üç yıl daha uzatılması talebini yineledi. Bu sadece Kahramanmaraş’ın değil, Maraş halkının hakkıdır. Ne yazık ki, AK Parti hükümeti bu konuda adım atmamış ve meseleyi geçiştirmeye çalışıyor. Bu adaletli değil” diye konuştu.

"SAĞLIK HİZMETLERİ VE DİĞER SORUNLAR İÇİN HAREKETE GEÇİLMELİ"

Ünal Ateş, şehrin sağlık hizmetleri noktasında da ciddi bir eksiklik yaşandığını vurguladı. “Kahramanmaraş’ta sağlık hizmetlerine ulaşmak gerçekten zor. Vatandaşlarımız, sağlık hizmeti alamamakta ve bu durum onları mağdur etmekte. Bir an önce sağlık altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda da gereken adımlar atılmalı ve vatandaşların daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için çalışmalar başlatılmalı” dedi.

Son olarak Başkan Ateş, “Yanlış niyetlerle başlanan projeler, kötü sonuçlar doğurur. Ancak bizler umuyoruz ki, bu yanlışlardan ders alınır ve Kahramanmaraş’a katkı sağlayacak projeler hayata geçirilir. Bu şehrin insanlarının daha iyi bir yaşam standardına sahip olabilmesi için daha fazla çaba harcanmalı” dedi.