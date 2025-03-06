Başkan Kayıran, yaptığı açıklamada hükümetin mevcut politikalarının milletin endişelerini artırdığını belirterek, yöneltilmesi gereken en önemli soruları sıraladı.

Basın toplantısına damga vuran açıklamalarda, Türkiye’nin güvenlik stratejileri, uluslararası güçlerin Ortadoğu’daki planları ve PYD tehdidi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

"PKK Sınır Ötesine Taşındı, görmüyor musunuz?”

Anahtar Parti İl Başkanı, terörle mücadele konusunda hükümetin yeterince kararlı olup olmadığını sorguladı. PKK’nın Türkiye içinde bitmiş olmasına rağmen, sınır ötesinde etkisini sürdürdüğünü belirten BaşkanKAYIRAN şu ifadeleri kullandı:

"PKK zaten bitmiştir. Ancak tehdit sona ermiş midir? İran’daki PKK neden tasfiye edilmiyor? Irak’taki PKK neden hâlâ aktif? Suriye’de PYD neden güç kazanıyor? KCK neden tasfiye edilmiyor? Uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı ve diğer kriminal faaliyetler neden hâlâ devam ediyor? Türkiye içindeki PKK bitmişken, sınırlarımızın ötesindeki tehdide neden sessiz kalıyorsunuz?"

Başkan, terörle mücadelede yalnızca içeride değil, sınır ötesinde de etkili bir strateji belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

"PKK’nın Yerine PYD mi Getiriliyor?"

Terör örgütünün farklı isimlerle yeniden örgütlenmesi konusundaki endişelerini dile getiren Başkan KAYIRAN, PYD’nin PKK’nın devamı olup olmadığını sorguladı:

"Türkiye’de PKK’nın silah bırakması bir zafer midir, yoksa sınır ötesinde PYD’ye alan açmanın bir bahanesi midir? PYD’nin PKK’dan farkı nedir? PYD’yi Türkiye için bir tehdit olarak görüyor musunuz? ABD’nin PYD’ye verdiği silahlar konusunda neden sesiniz çıkmıyor? NATO müttefiklik hukuku neden ihlal ediliyor?"

Bu açıklamalar, PYD’nin Türkiye için oluşturduğu tehdidin ciddiye alınması gerektiğini ve bu konuda hükümetin net bir duruş sergilemesi gerektiğini gözler önüne serdi.

"ABD’nin Ortadoğu Planlarına Göz mü Yumuluyor?"

Anahtar Parti İl Başkanı, ABD’nin Ortadoğu’daki politikalarının Türkiye için bir tehdit oluşturduğunu belirterek şu soruları yöneltti:

"ABD, Ukrayna’da Zelenski’ye verdiği silahların parasını değerli madenlerden çıkarmaya çalışıyor. Irak’ı işgal ettiğinde petrolden kazanç sağladı. Şimdi aynı oyunu PYD üzerinden mi oynuyor?"

"ABD’nin Suriye’de PYD’yi desteklemesi karşısında Türkiye ne yapıyor? Türkiye, bölgesel bir yalnızlığa mı sürükleniyor?"

ABD’nin Suriye’de PYD’ye desteğinin uluslararası dengeleri nasıl değiştireceği konusunda hükümetin açık ve net bir yanıt vermesi gerektiği vurgulandı.

"Şam’da Olanlar Türkiye’nin Aleyhine mi?"

Başkan KAYIRAN, Suriye ve Şam’da yaşanan gelişmelerin Türkiye için bir tehdit oluşturup oluşturmadığını da gündeme getirdi:

"Şam’ın banliyölerine İsrail ordusunun girdiğini biliyor musunuz? Golan Tepeleri aşıldı. Mazlum Abdi Amerikan helikopterleriyle Suriye’den Irak’a taşındı. PYD’ye verilen destek artarken, Türkiye neden sessiz? Sınırlarımızın hemen ötesinde bir terör devleti kurulmasına göz mü yumuyorsunuz?"

Bölgede yaşanan askeri hareketliliğin Türkiye’ye nasıl yansıyacağı konusunda hükümetin sessiz kaldığına dikkat çeken Başkan, bu gelişmelerin uzun vadeli etkilerine dair net bir açıklama yapılmasını istedi.

"Türkiye’yi Yönetenler Devlet Ciddiyetini Kaybetti mi?"

Anahtar Parti İl BaşkanıFatin Rüştü KAYIRAN, hükümetin terörle mücadele politikalarındaki değişken tutumunu eleştirerek şu soruları yöneltti:

"Dün terörist dediğinizle bugün pazarlık yapıyorsunuz. Devlet ciddiyeti bunu kaldırır mı? Terörle müzakere edilir mi? Devlet, millet düşmanlarıyla aynı masaya oturur mu? Türkiye’nin güvenliğini riske atanlarla iş birliği yapılır mı? Çocuklarımızın katillerine elçi göndermek ne anlama geliyor?"

Başkan KAYIRAN, Türkiye’nin güvenlik politikalarında tutarlılık ve devlet ciddiyetinin korunması gerektiğini vurguladı.

"Millete Ne Kazandıracaksınız?"

Basın toplantısında hükümete yönelik en kritik sorulardan biri de mevcut süreçten milletin ne kazanacağı oldu:

"Bu sürecin sonunda neyin kazanılacağını açıklayacak mısınız? Türk milleti neden bu kadar endişeli? Kamuoyunu neden teskin etmiyorsunuz? Milletin bütünlüğü, devletin bekası, sınır güvenliğimiz garanti altında mı?"

Hükümetin mevcut politikalarının uzun vadede nasıl bir sonuç doğuracağı konusunda şeffaf olması gerektiğini belirten Başkan, kamuoyunun tatmin edici yanıtlar beklediğini söyledi.

"Türkiye’nin Geleceği İçin Planınız Ne?"

Basın toplantısının en dikkat çeken bölümlerinden biri de Türkiye’nin geleceğine dair belirsizlikler oldu. Anahtar Parti İl BaşkanıFatin Rüştü KAYIRAN, şu soruları yöneltti:

"Büyük İsrail projesi adım adım ilerliyor. Bu planı durdurmak için hangi adımları atacaksınız? Türkiye’nin güvenliği için hangi stratejiyi uygulayacaksınız? Milletimiz sınırlarımızda kurulmaya çalışılan terör devletine karşı hangi somut adımların atıldığını bilmek istiyor!"

Bu açıklamalar, bölgedeki büyük stratejik değişimlere karşı Türkiye’nin nasıl bir yol haritası izleyeceği konusundaki soru işaretlerini daha da artırdı.

"Biz Milletin Yanındayız, Hakem Millettir!"

Anahtar Parti İl BaşkanıFatin Rüştü KAYIRAN, basın açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz sadece milletle beraber olacağız. Devlet, millet düşmanlarıyla iş tutmaz! Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terör örgütleriyle aynı masaya oturmaz!"

"Biz çocuklarımızın katillerine tebessüm ederken görülmeyeceğiz! Bizi devletimizin düşmanlarıyla iş birliği yaparken görmeyeceksiniz!"

"Bu milletin hakemi millettir. Göreceğiz!"