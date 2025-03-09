Mehmet Akif Kültür ve Kongre Merkezi, partililer ve vatandaşlar tarafından adeta doldurulurken, Kahramanmaraş teşkilatının tanıtıldığı kongrede katılım büyük bir heyecanla devam etti. Kongreye olan yoğun ilgi, salona sığmayan kalabalık tarafından kendini gösterdi.

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, kongreye canlı bağlantıyla katılarak, "Türkiye'nin geleceğinde önemli bir konumda olacağız" mesajını verdi. Ağıralioğlu, partilerinin hızla büyüyen teşkilatlarının Türkiye'nin umudu olduğunu vurguladı ve partilerinin halkla buluşma organizasyonlarındaki yüksek katılımın, Anahtar Parti'nin memleketin geleceğine büyük katkı sunacağına işaret etti.

Kahramanmaraş İl Teşkilatı, 75 asil ve 75 yedek yönetim üyeleriyle yapılan seçimle belirlendi. Tek aday olarak katılan Fatin Rüştü Kayıran, Kahramanmaraş’ın ilk kurucu il başkanı oldu.

Henüz 4 aylık bir parti olmalarına rağmen 81 ilde teşkilatlanmalarını tamamladıklarını belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Teşkilatlanma hızımız milletin umudu üzerine kurulduğumuzun en bariz göstergesidir. Kongremizdeki coşku ve katılım, partimizin geleceğine olan inancın açık bir ifadesidir. Bu hızımız, halkla olan güçlü bağlarımızı ve büyüyen etkimizin bir yansımasıdır."

Ağıralioğlu, AK Parti'nin 23 yıllık iktidarının siyasi karnesinin zayıf olduğunu belirterek, "Bu 23 yılın doğru değerlendirilmediğini düşünüyoruz. Biz, Anahtar Parti olarak, halkımıza daha iyi bir gelecek vaat ediyoruz. İktidarın bir parçası değil, halkın sesi olacağız" dedi.

Anahtar Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fatin Rüştü Kayıran ise, partilerinin Türk milletinin ortak değerlerine dayalı bir yapıda olduğunu ifade etti: "Biz, 85 milyon insanı bir arada gören, bağırmadan, kızmadan, ötekileştirmeden siyaset yapan bir partiyiz. Hükümetin halktan sabır istemesine karşın kendi rahatlarından ödün vermemesi, bizlerin bir araya gelme ve bu anlayışı değiştirme sorumluluğunu arttırmaktadır."

Kongrede, Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Dulkadiroğlu Belediye Meclis Üyesi Burhan Çokuçkun ve Türkoğlu Belediye Meclis Üyesi Mustafa Avcu da Anahtar Parti’ye katılarak rozetlerini Genel Başkan Yardımcısı Emine Küçükali'nin takmasıyla yeni bir başlangıç yapmış oldular.

Kongreye, Genel Başkan Yardımcısı ve Divan Başkanı Emine Küçükali, Çevre, Şehircilik, Afet ve Su Politikaları Başkan Yardımcısı Hilal Güntülü Kavuncu Demirtaş, Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Güngör, Anahtar Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Üzümcü, Anahtar Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aslan, Kahramanmaraş İl Başkanı Fatih Rüştü Kayıran, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hacı Ahmet Sivri, Onikişubat İlçe Başkanı Fatih Geyik, Afşin İlçe Başkanı Alperen Kır, Göksun İlçe Başkanı Cuma Ali Kenger, Türkoğlu İlçe Başkanı Ahmet Sever ve çok sayıda STK temsilcisi katılım gösterdi.