Hayırlı olsun diyelim
Ülkemizin yeni bir alternatif siyasi anlayışa ihtiyacı vardı
İnşallah beklentilere cevap verir
Yavuz Ağıralioğlu ile herhangi bir temasım bağlantım yok
Sadece hitabeti düzgün ahlaklı seviyeli bir siyasetçi olduğunu biliyorum
Bu saatten sonra kimlerle çalışacağını çok önemli
Ekibini kimlerden oluşturacak
Hangi partilerden bu partiye kaymalar olacak
Benim kendi tespitim
Bu saatten sonra kim bu ülkede siyaset yapacaksa arkasına cemaat tarikat dernek vakıf herhangi bir şey almayacak
Hiçbir kimseye diyet ödemeden siyaset yapacak
Kendi akrabalarına yandaşlarına
İmtiyazlar ve fırsatlar tanımayacak
Bu saatten sonra temelinde
GÜZEL AHLAK DÜRÜSTLÜK olmayan hiçbir anlayış varlık Gösteremez
DİN yeterince sömürüldü
VATANSEVERLIK yeterince sömürüldü
IRKÇILIK yeterince sömürüldü
MEZHEPÇILIK yeterince sömürüldü
Bunların hiçbir işe yaramadığı anlaşıldı
Kendisi gibi düşünmeyeni dışlayan
Bir başkasının düşünce ve fikrine tahammülü olmayan
Bir başkasının dini ve İslami kaygılarını sorgulayan
Bir başkasının kültürel zenginliklerini cehalet olarak yargılayan
Bir başkasının ahiret kaygısını küçümseyen
Bir başkasına koyun diye hitap eden
Bir başkasına cahil diye hitap eden
Siyasi anlayışlar KAYBETMİŞTİR
Kendisini entellektüel ve elit gören zümre KAYBETMİŞTİR
Kendisini vazgeçilmez zanneden siyasetçiler KAYBETMİŞTİR
Bu ülkede hepimize yetecek kadar nimet var
Tek sorun Adil bir paylaşımın olmayışı
Müthiş bir gelir dağılımı adaletsizliği var
Öncelikle bunun giderilmesi gerekiyor
Siyasetçiler oturdukları koltuğu uzun süre işgal etmemeli
Görevlendirmeler emniyet ehliyet ve liyakat çerçevesinde olmalı
Sadakatli fakat liyakatsiz yöneticiler ülkeyi ithalat çıkmazına soktular
Akraba Eş dost istihdama son verilmeli
LÜKS VE İSRAF BİTMELİ
Lüks ve israf vatandaşa en çok rahatsız eden olayların başında geliyor
Yeni kurulan bu siyasi partinin yukarıda söylemiş olduğum stratejik noktalara dikkat etmesi durumunda Türkiye siyasetinde önemli bir ANAHTAR olabileceği düşüncesindeyim
Hiçbir siyasi beklentim yok
Siyaset düşünmüyorum
Fakat bu ülkede yaşıyoruz bu ülkedeki gelişmelere de duyarsız değiliz
Şimdiden YAVUZ AĞIRALIOĞLU VE EKIBINE BAŞARILAR DILIYORUM
SELAMETLE
EŞREF ŞEKERLİ