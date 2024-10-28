Hayırlı olsun diyelim

Ülkemizin yeni bir alternatif siyasi anlayışa ihtiyacı vardı

İnşallah beklentilere cevap verir

Yavuz Ağıralioğlu ile herhangi bir temasım bağlantım yok

Sadece hitabeti düzgün ahlaklı seviyeli bir siyasetçi olduğunu biliyorum

Bu saatten sonra kimlerle çalışacağını çok önemli

Ekibini kimlerden oluşturacak

Hangi partilerden bu partiye kaymalar olacak

Benim kendi tespitim

Bu saatten sonra kim bu ülkede siyaset yapacaksa arkasına cemaat tarikat dernek vakıf herhangi bir şey almayacak

Hiçbir kimseye diyet ödemeden siyaset yapacak

Kendi akrabalarına yandaşlarına

İmtiyazlar ve fırsatlar tanımayacak

Bu saatten sonra temelinde

GÜZEL AHLAK DÜRÜSTLÜK olmayan hiçbir anlayış varlık Gösteremez

DİN yeterince sömürüldü

VATANSEVERLIK yeterince sömürüldü

IRKÇILIK yeterince sömürüldü

MEZHEPÇILIK yeterince sömürüldü

Bunların hiçbir işe yaramadığı anlaşıldı

Kendisi gibi düşünmeyeni dışlayan

Bir başkasının düşünce ve fikrine tahammülü olmayan

Bir başkasının dini ve İslami kaygılarını sorgulayan

Bir başkasının kültürel zenginliklerini cehalet olarak yargılayan

Bir başkasının ahiret kaygısını küçümseyen

Bir başkasına koyun diye hitap eden

Bir başkasına cahil diye hitap eden

Siyasi anlayışlar KAYBETMİŞTİR

Kendisini entellektüel ve elit gören zümre KAYBETMİŞTİR

Kendisini vazgeçilmez zanneden siyasetçiler KAYBETMİŞTİR

Bu ülkede hepimize yetecek kadar nimet var

Tek sorun Adil bir paylaşımın olmayışı

Müthiş bir gelir dağılımı adaletsizliği var

Öncelikle bunun giderilmesi gerekiyor

Siyasetçiler oturdukları koltuğu uzun süre işgal etmemeli

Görevlendirmeler emniyet ehliyet ve liyakat çerçevesinde olmalı

Sadakatli fakat liyakatsiz yöneticiler ülkeyi ithalat çıkmazına soktular

Akraba Eş dost istihdama son verilmeli

LÜKS VE İSRAF BİTMELİ

Lüks ve israf vatandaşa en çok rahatsız eden olayların başında geliyor

Yeni kurulan bu siyasi partinin yukarıda söylemiş olduğum stratejik noktalara dikkat etmesi durumunda Türkiye siyasetinde önemli bir ANAHTAR olabileceği düşüncesindeyim

Hiçbir siyasi beklentim yok

Siyaset düşünmüyorum

Fakat bu ülkede yaşıyoruz bu ülkedeki gelişmelere de duyarsız değiliz

Şimdiden YAVUZ AĞIRALIOĞLU VE EKIBINE BAŞARILAR DILIYORUM

SELAMETLE

EŞREF ŞEKERLİ