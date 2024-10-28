Hayırlı olsun diyelim 

Ülkemizin yeni bir alternatif siyasi anlayışa ihtiyacı vardı 

İnşallah beklentilere cevap verir

 Yavuz Ağıralioğlu ile herhangi bir temasım  bağlantım yok

Sadece hitabeti düzgün ahlaklı seviyeli  bir siyasetçi olduğunu biliyorum

Bu saatten sonra kimlerle çalışacağını çok önemli 

Ekibini kimlerden oluşturacak 

Hangi partilerden  bu partiye kaymalar olacak

Benim kendi tespitim 

Bu saatten sonra kim  bu ülkede siyaset yapacaksa arkasına cemaat tarikat dernek vakıf herhangi bir şey almayacak

Hiçbir kimseye diyet ödemeden siyaset yapacak 

Kendi akrabalarına yandaşlarına 

İmtiyazlar ve fırsatlar tanımayacak 

Bu saatten sonra temelinde 

GÜZEL AHLAK DÜRÜSTLÜK olmayan hiçbir anlayış varlık Gösteremez

DİN  yeterince sömürüldü

VATANSEVERLIK  yeterince sömürüldü 

IRKÇILIK  yeterince sömürüldü 

MEZHEPÇILIK  yeterince sömürüldü 

Bunların hiçbir işe yaramadığı  anlaşıldı

Kendisi gibi düşünmeyeni dışlayan

Bir başkasının düşünce ve fikrine tahammülü olmayan

Bir başkasının dini ve İslami kaygılarını sorgulayan

Bir başkasının kültürel zenginliklerini cehalet olarak yargılayan

Bir başkasının ahiret kaygısını küçümseyen

Bir başkasına koyun diye hitap eden

Bir başkasına cahil diye hitap eden

Siyasi anlayışlar KAYBETMİŞTİR

Kendisini entellektüel ve elit gören zümre KAYBETMİŞTİR

Kendisini vazgeçilmez zanneden siyasetçiler KAYBETMİŞTİR

Bu ülkede hepimize yetecek kadar nimet var

Tek sorun Adil bir paylaşımın olmayışı

Müthiş bir gelir dağılımı adaletsizliği var

Öncelikle bunun giderilmesi gerekiyor

Siyasetçiler oturdukları koltuğu uzun süre işgal etmemeli

Görevlendirmeler emniyet ehliyet ve liyakat çerçevesinde olmalı

Sadakatli fakat liyakatsiz yöneticiler ülkeyi ithalat çıkmazına  soktular

Başkan Görgel: “Göksun’da tamamladığımız yatırımlar 120 milyonu aştı” Başkan Görgel: “Göksun’da tamamladığımız yatırımlar 120 milyonu aştı”

Akraba Eş dost istihdama son verilmeli

LÜKS VE İSRAF BİTMELİ

Lüks ve israf vatandaşa en çok rahatsız eden olayların başında geliyor

Yeni kurulan bu siyasi partinin yukarıda söylemiş olduğum stratejik noktalara dikkat etmesi durumunda Türkiye siyasetinde önemli bir ANAHTAR olabileceği düşüncesindeyim

Hiçbir siyasi beklentim yok

Siyaset düşünmüyorum

Fakat bu ülkede yaşıyoruz bu ülkedeki gelişmelere de duyarsız değiliz

Şimdiden YAVUZ AĞIRALIOĞLU VE EKIBINE BAŞARILAR DILIYORUM 

SELAMETLE

EŞREF ŞEKERLİ

Editör: MUTTALİP AKKUŞ