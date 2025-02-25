Toplam 22 Milyon TL’lik yatırımla Andırın’da 3 arter asfalt ve aydınlatmasıyla daha modern hale getirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasında daha konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak adına yatırımlarını artırıyor. Bu kapsamda, Andırın’ın en yoğun olarak kullanılan arterlerinden Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı ile Hükümet ve Göksun caddelerinde asfalt çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Gerçekleştirilen çalışmalarla Andırın ilçe merkezindeki ulaşım konforu üt seviye çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen asfalt yenileme çalışmalarıyla yollar daha düzgün ve dayanıklı hale getirilirken, sürücüler ve yayalar için güvenli bir ulaşım imkânı sağlandı. Toplamda 10 Milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirilen asfalt uygulamalarının ardından, arterlerdeki aydınlatma sistemleri de modernize edildi. 12 Milyonluk yatırımla ilçeye kazandırılan yeni nesil aydınlatma sistemleri sayesinde yollar hem daha aydınlık hem de estetik bir görünüm kazandı.

Vatandaşlardan Teşekkür

Gerçekleştirilen çalışmalar, Andırınlı vatandaşlardan büyük takdir topladı. Mahalle sakinleri ve sürücüler, ilçenin en yoğun caddelerinde yapılan asfalt ve aydınlatma yenilemelerinin büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Bölge esnaflarından Ramazan Akıllı, “Öncelikle Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir eser ortaya konuldu. Yapılan bu yollarla ilçe merkezimizin ulaşımı iyileştirildi” dedi. Ayhan Keleş de, “Yollarımız çok güzel bir şekilde yenilendi. Yeni ışıklandırmalarla yollarımız daha modern ve güzel bir hale kavuştu” diye konuştu.