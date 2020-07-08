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Bir Haftada İkisi Kız 4 Çocuk Daha Kaçırıldı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde son bir haftada ikisi kız toplam 4 çocuğu daha kaçırarak zorla silah altına aldı.

Bir Haftada İkisi Kız 4 Çocuk Daha Kaçırıldı

Bir Haftada İkisi Kız 4 Çocuk Daha Kaçırıldı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde son bir haftada ikisi kız toplam 4 çocuğu daha kaçırarak zorla silah altına aldı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:52

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de işgal ettiği bölgelerde çocukları kaçırarak silah altına almaya devam ediyor.

YPG/PKK, bu ay içinde işgalini sürdürdüğü Aynularab (Kobani) ilçesi ile ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ve Dirbasiyye ilçelerinden ikisi kız toplam 4 çocuğu kaçırdı.

Kamışlı'dan 14 yaşındaki Cudi Ömer, Aynularab'dan 15 yaşındaki Dicvar Cuma, Dirbasiyye ilçesine bağlı Tel Kerem köyünden 15 yaşındaki kız çocuğu Lina Halaf ve 14 yaşındaki Aynularablı kız çocuğu Caklin Eyyüp'ten haber alınamıyor.

Terör örgütü geçen ayda da 11-17 yaşlarında en az 4 kız çocuğunu kaçırmıştı.

YPG/PKK Suriye'de kaçırdığı çocukların beyinlerini ideolojik olarak yıkayıp silah eğitimi veriyor.

Aileler çocuklarının serbest bırakılmasını istiyor

Çocukları YPG/PKK tarafından kaçırılarak silah altına alınan Suriyeli ailelerin bir kısmı, örgütten korktukları için çocuklarının durumuyla ilgili konuşamıyor. Ailelerin bir kısmı ise sosyal medya hesapları üzerinden duruma tepki göstererek, çocuklarının serbest bırakılmasını istiyor.

Haseke'nin Amude ilçesinde 20 Haziran'da kaçırılan 11 yaşındaki kız çocuğu Ronida'nın babası Dara Dari, geçen hafta Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızımı zorla götürdüler, annesi hasta ve gece gündüz kızı için ağlıyor." ifadesini kullandı.

5 Haziran'da kaçırılan 15 yaşındaki Cihan Suleyman'ın annesi Daika Cihan da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, "25 gündür ona ulaşamıyoruz. Nasıl oldu nasıl götürüldü bilmiyoruz. En son öğrendik ki örgüt kızımızı kaçırmış." diyerek kızının serbest bırakılmasını talep etti.

YPG/PKK'nın çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara yansıdı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırdığı, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran'da yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak'ta yayımladığı raporda ise YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

Öte yandan BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da BM Cenevre Ofisinde bir araya geldiği terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile örgütün "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Ancak BM veya diğer uluslararası kurumlarca bu durumun sona erdiğine ilişkin herhangi bir rapor yayımlanmadı.

Anahtar Kelimeler:
YPGPkkçocuk
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