Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 24 ilde toplam 10 gün süren operasyonlar, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ile nitelikli hırsızlık gibi suçlara odaklandı.

Operasyonlarda şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları, yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağlayarak kumar oynatıp para nakli gerçekleştirdikleri, bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişip haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Antalya, Yalova, Mardin, Ankara, Adana, Nevşehir, Kayseri, Mersin, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Ağrı, Adıyaman, Edirne, Denizli, Kahramanmaraş, Niğde, Hakkari, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Samsun, Kocaeli merkezli Bursa, İzmir, Hatay, Şırnak, Düzce, Sakarya, Muğla, Rize, Gümüşhane, Manisa, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Isparta ve Osmaniye gibi toplam 39 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık, suç örgütü kurmak ve suç gelirleri aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucunda yaklaşık 1 milyar 111 milyon 599 bin TL değerinde para ve malvarlığına el konulurken, ruhsatsız tüfekler, çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Ayrıca, 21 araç, 8 motosiklet, 28 arsa/tarla, 9 mesken/dükkan ve 11 bahçe de suç gelirlerine el konulanlar arasında yer aldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve polis ekiplerini tebrik ederek,“Valilerimizi ve kahraman polislerimizi kutluyorum. Siber suçlara karşı en güçlü silah farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin, biz gerekeni yapalım” dedi.