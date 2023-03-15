Deprem bölgesinde sel faciası!

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Şanlıurfa'da ise sele kapılan 4 kişi yaşamını yitirdi. Selde hayatını kaybedenlerden birinin 1, 5 yaşında olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'dan ise kayıp ihbarları geldiği bildirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise "Kayıp ihbarları var ama teyit edemiyoruz. Ekiplerimiz oralara botlarla ulaşmaya çalışıyor. Helikopter için hava şartları el vermiyor. Tüm ekiplerimiz sahada şu an çalışıyorlar" dedi.

Şanlıurfa merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar, sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı. Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Çok yoğun bir mücadele vermekteyiz. Yağış metrekareye neredeyse 200 kilograma yaklaşmış vaziyette. İhbarlar var, hepsine müdahale ediliyor. En büyük isteğim şu; vatandaşlarım çok dışarı çıkmasın, dere kenarlarında olanlar mutlaka oradan uzaklaşsınlar. Bir kayıp yok ama ciddi bir araç tahribatı var. Şanlıurfa tarihinde böyle bir sel görmemiş. İhbarlar var, dalgıçlarımız müdahale ediyor. İnşallah bir sıkıntı olmaz. En önemlisi hastanemizi tahliye ediyoruz, 200 hastamız var, diğer hastanelere tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA'DA ACİL SERVİSİ SU BASTI, HASTALAR ÜST KATLARA TAŞINDI

Şanlıurfa’da Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde sağanak yağış sele dönüştü. Kenttin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Ev ve iş yerlerine giren sular vatandaşlar ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Göle dönen cadde ve sokaklarda Trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekili tarım arazileri de sular altında kaldı.

Aşırı yağışlar dolayısıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi de sular altında kaldı. Bunun üzerine acil serviste bulunan hastalar üst katlara taşındı. Hastane personeli acil servisteki suyun boşaltılması için çalışma başlattı.

MALATYA'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Malatya'da sağanak etkili oldu. Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Kale ve Pütürge ilçeleri ile kent merkezinde sağanak, kısmen sele dönüştü.

Yağış nedeniyle depremzedelerin kaldığı bazı çadırlarla, ev ve iş yerlerini su bastı. Buralarda kalanlar belediye ekiplerince tahliye edildi. Göle dönen cadde ve sokaklarda trafikte de aksamalar yaşandı.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.