İl Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın koordinasyonu ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, birçok suç unsuruna yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda aranan şahıslardan toplam 222 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Jandarma ekipleri, kıyafet, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda; 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 99 sikke, 48 tarihi obje, 90 gram bonzai, 3 gram esrar, 2 gram skunk, 7 gram metamfetamin, 61 adet sentetik hap ve 300 adet Captagon hap ele geçirdi. Ayrıca, yaklaşık 1500 kilogram kıyılmış tütün de muhafaza altına alındı.

Uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, bunlardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafik timleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, toplamda 10.421 araç denetlendi. Kurallara uymayan 1.072 sürücüye toplam 3 milyon 688 bin 697 TL ceza uygulandı. Ayrıca, trafikten men edilen 127 araç ile alkollü oldukları tespit edilen 4 sürücü belgesi geri alındı. Trafik haftası etkinlikleri kapsamında, 3-4 Mayıs tarihlerinde Piazza AVM’de vatandaşlara trafik güvenliği konusunda bilgilendirme standı açılarak broşür dağıtıldı.

Ayrıca, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan M.K. ve A.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Her iki şüpheli de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli makamlara sevk edildi.