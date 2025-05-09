Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, ikinci gününde de gençlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. KAFUM Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyon, kamu kurumlarıyla gençleri bir araya getirerek istihdam, eğitim, girişimcilik ve sosyal destek alanlarında önemli fırsatlar sunuyor.Etkinlik kapsamında, farklı bakanlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Hava Yolları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yeşilay, yerel yönetimler, kalkınma ajansları, üniversiteler ve basın kuruluşları kurdukları bilgilendirme stantlarında gençlere projelerini anlatıyor. Gençler, doğrudan yetkililerden bilgi alma imkânı bularak hem kariyer planlarını şekillendiriyor hem de devletin sunduğu imkânlara dair farkındalık kazanıyor.

“Tanıtım Günleri Gençlerimize Işık Tutuyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, etkinlik alanını ziyaret ederek tüm stantları gezdi ve gençlerle bir araya geldi. Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nin şehir için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Başkan Görgel, “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nin 28’incisi şehrimizde düzenleniyor. İletişim Başkanlığımız gerçekten gençlerimiz için çok özel bir program organize ediyor. Gençlerimiz, devlet kurumlarının ne tür faaliyetlerde bulunduğunu yakından tanıma fırsatı buluyor. Çok nitelikli bir organizasyon. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gençlerimizin tanıtım günlerine gösterdiği ilgi son derece fazla ve bu bizleri çok mutlu ediyor. Bu organizasyon, vatandaşlarımızla kurumlarımız arasında adeta bir köprü vazifesi görüyor. Gençlerimizin yol haritasına ışık tutan bu organizasyonda emeği geçen başta İletişim Başkanlığımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi. Tanıtım Günleri, bugün saat 17.00’a kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.