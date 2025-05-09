Mesajında anneliğin toplumsal bakımdan taşıdığı değere vurgu yapan Başkan Akpınar, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü tebrik etti.

Başkan Akpınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın mensupları olarak; şefkatiyle, duasıyla, emeğiyle evlatlarını büyüten, yuvalarımıza bereket, kalplerimize huzur katan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü yürekten tebrik ediyorum.Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz, ‘Anne-babaya öf bile demeyin’ (İsra, 23) buyurarak, annelerimize olan hürmeti emretmiş; Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ise ‘En çok kime iyilik yapmalıyım?’ sorusuna üç kez üst üste ‘Annene’ cevabını vererek anneliğin mertebesini bizlere göstermiştir.Annelerimizin duaları, evlatların en sağlam sığınağıdır. Bir annenin gözyaşı kadar masum, duası kadar güçlü bir sevgi yoktur bu dünyada.Bu vesileyle, başta şehit annelerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle yâd ediyor; hayatta olan annelerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum.Annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Onlara sevgiyle, saygıyla ve dualarla sahip çıkalım.”

Başkan Akpınar, mesajının sonunda tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, onların fedakârlıklarının ve sevgilerinin asla unutulmaması gerektiğini vurguladı.